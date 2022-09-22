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Бизнес > Компании

Коллективное финансирование. Лидеры российского краудфандинга и краудинвестинга объединились

18 октября, 16:04
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Краудфандинговая платформа Planeta.ru и краудинвестинговая площадка StartTrack объединились, чтобы выработать механизм поточного привлечения финансирования для стартапов.

CEO площадок подписали соглашение о совместном продвижении услуг по привлечению частных инвестиций. Компании планируют предлагать собственным клиентам услуги партнера. Например, при получении от стартапа заявки на создание проекта или инвестирование модераторы площадок будут оценивать бизнес и его финансовые потребности и определять, что ему больше подходит — краудфандинг или краудинвестинг. Возможен и вариант, когда сначала компания проходит стадию краудфандинга на Planeta.ru, а далее ищет инвестиции уже на StartTrack.

Отрасль коллективного финансирования делится на несколько сегментов по способу привлечения средств: классический reward-краудфандинг (сбор средств в обмен на вознаграждения как на Planeta.ru) и краудинвестинг (финансирование с помощью продажи долей и акций или по договору займа)).

Почему некоторым стартапам перед поиском крупных инвестиций необходимо проходить этап краудфандинга, объясняет Фёдор Мурачковский, генеральный директор и сооснователь Planeta.ru:

«Инвесторы следят за краудфандинговыми кампаниями, особенно в IT-секторе. Для инвесторов краудфандинг – это проверка привлекательности и окупаемости идеи (если речь идёт о бизнес-проекте). Вложиться в проект можно уже после завершения крауд-кампании. Краудфандинг помогает инвестору и проекту найти друг друга — например, на Planeta.ru так случилось с разработчиками Animo, умной кормушки для животных, режиссёром Виктором Гинзбургом, предпринимателями из фермерского кооператива LavkaLavka и пр. Многие авторы проектов, начинавшие бизнес с краудфандинга на нашей площадке, выросли в действующие компании и теперь привлекают деньги для дальнейшего развития. Логично и правильно предложить им обратиться к сообществу инвесторов StartTrack. Новый партнер сможет обеспечить лучшим компаниям практически неограниченный объем инвестиций в виде частных займов, продажи акций или долей, а также обеспечит другие ресурсы для роста — стратегию развития, финансовую модель, сотрудников и пиар».

Зачем потребовалось объединять краудфандинг и краудинвестинг, комментирует Константин Шабалин, генеральный директор StartTrack:

«Банки снижают портфель кредитования малого и среднего бизнеса, а самые маленькие компании и стартапы и вовсе могут рассчитывать только на крайне ограниченное число фондов и грантов. Поэтому предприниматели обращаются за народными инвестициями. Идеологической разницы между краудфандингом и краудинвестингом нет, мы просто работаем с компаниями на разных этапах развития — то есть, через год после краудфандинга на Planeta.ru проект вполне может вырасти и обратиться в StartTrack».

Отличия краудфандинга от краудинвестинга

В основном, спонсоры краудфандинговых кампаний получают за поддержку проектов вознаграждения – материальные или нематериальные бонусы от автора. При этом в качестве бонусов обычно не предлагается прибыль от продаж конечного продукта или проекта. Инвесторы, которые вкладывают в компании с помощью краудинвестинга наоборот получают финансовую доходность — проценты в случае инвестиций по договору займов, дивиденды и доход от последующей продажи долей и акций.

Мировые тенденции

Только за 2016 год около 20 млн мировых компаний из сферы малого и среднего бизнеса привлекли с помощью краудинвенстинга и краудфандинга 116 млрд долларов. В России эта сумма за тот же период составила всего 2 млрд рублей, но обороты рынка растут, поэтому ключевые игроки консолидируются, помогают друг другу в просвещении и продвижении услуг. Всё больше предпринимателей в поисках средств обращаются на площадки альтернативного финансирования и комбинируют частные инвестиции с банковским кредитованием, отмечают представители площадки StartTrack.

StartTrack — крупнейшая российская краудинвестинговая площадка, которая привлекла в 49 компаний более 1,3 млрд. рублей от частных и институциональных инвесторов. Площадка позволяет комбинировать различные способы привлечения инвестиций (займы, инвестиции в капитал, продажу акций) с целью максимально снизить стоимость финансирования бизнеса. StartTrack делает фокус на масштабировании компаний — оптимизирует финансовую модель и стратегию бизнеса, помогает в поиске сотрудников и продвижении бренда. За год клиенты StartTrack увеличили собственную выручку на 50-300% и в сумме создали более 500 рабочих мест.

Planeta.ru – крупнейшая в России краудфандинговая платформа. За пять лет существования пользователи Planeta.ru профинансировали более 2500 краудфандинговых проектов разной направленности на общую сумму свыше 720 млн. рублей. При этом максимальная сумма, привлечённая авторами одного проекта, составила почти 12 миллионов рублей. Planeta.ru активно развивает образовательное направление. В 2015 году площадка запустила первую в стране Школу краудфандинга. Эксперты проводят лекции и мастер-классы, обучая жителей регионов коллективному финансированию, помогая им правильно оформить будущую кампанию и продумать стратегию ее продвижения. В октябре 2017 года платформа запустила онлайн-курс «Крауд-проект за 60 минут» - первый российский интерактивный помощник в создании крауд-проекта.

Автор

Олег Корин

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