Помощь малому бизнесу. Бинбанк представил доступные кредиты по сниженным ставкам

Напомним, что Владимир Путин неоднократно обращался к проблеме снижения кредитных ставок для малого и среднего бизнеса. Выступая в январе прошлого года на Всероссийском предпринимательском форуме «Малый бизнес – национальная идея?» глава государства, в частности, отметил: «И Правительство, и Банк России постоянно думают над тем, как в отдельных отраслях экономики создать наиболее благоприятные условия для такого фундаментального вида деятельности, как кредитование. Это одно только из направлений. Их там много, инструменты вам тоже всем хорошо известны – это поддержка экспорта, поддержка предпринимателей, которые начинают свою работу, и так далее. Целый большой инструментарий, и на это выделяются конкретные большие ресурсы».

Вернувшись к теме в ходе «Прямой линии» 15 июня 2017 года, глава государства заявил, что «малый бизнес, без всякого сомнения, должен получать всю имеющуюся поддержку, и эти инструменты поддержки надо совершенствовать».

Таким образом, наблюдающийся на рынке тренд является своего рода реакцией банковского сообщества на инициативы президента Путина.

Особенно эффективным снижение кредитов для целевой группы клиентов из сфер малого и среднего бизнеса должно стать в текущих экономических условиях, когда введенные рядом западных стран экономические санкции и глобальная финансовая нестабильность оказывают негативное влияние на российскую макроэкономическую реальность. Снижение ставок по кредитам в такой ситуации должно стать точкой роста для отечественных предпринимателей, повысив их устойчивость и конкурентоспособность, полагают наблюдатели.