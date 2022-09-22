Помощь малому бизнесу. Бинбанк представил доступные кредиты по сниженным ставкам

На российском банковском рынке обозначился позитивный тренд – снижение ставок по кредитам, адресованным малому и среднему бизнесу. В последнее время об этом сообщили представители таких крупных кредитных организаций, как ВТБ и Бинбанк. Тема, неоднократно обсуждавшаяся на самом высоком уровне, в том числе – с участием президента России Владимира Путина, сегодня уверенно воплощается в жизнь.
Бинбанк объявил о снижении кредитной ставки для малого и среднего бизнеса. Эксперты уверены, что это пойдет на пользу и бизнесу, и самому банку.
Ставки по инвестиционным кредитам снижены на 4-5 процентных пунктов, при этом минимальная ставка составила 9,9% годовых… Ставки по кредитам на пополнение оборотных средств снизились на 1-4 процентных пункта в зависимости от типа выдачи.
Минимальная ставка по оборотному кредиту опустилась до 9,6% годовых.
В Бинбанке также сообщили, что представители малого и среднего бизнеса получили возможность рефинансировать кредиты, взятые ранее по более высоким ставкам в других банках. Это касается как инвестиционных кредитов (на долгосрочные цели, включая ремонт и реконструкцию, расширение бизнеса, развитие новых направлений, приобретение недвижимости, транспорта и оборудования), так и оборотных займов (к примеру, на закупку товара или производственных материалов), передает mk.ru.
Снижение кредитной ставки для малого и среднего бизнеса является логичным решением на фоне снижения ЦБ РФ ключевой ставки. При этом банк получает возможность расширить клиентскую базу.
Это вполне разумный ход, кредиты банка становятся более привлекательными для бизнеса. Банк увеличивает количество выданных кредитов, для банка в целом это тоже может оказаться выгодно просто за счет увеличения объемов кредитования, иначе говоря, его доходы могут стать больше.
Аналогичные шаги предпринимают и другие крупные российские банки. Как сообщали СМИ, ВТБ опустил ставки по собственным кредитным продуктам для малого бизнеса в среднем на 1,5% при сумме кредитования от 4 млн рублей.
Снижается базовая ставка Центробанка, соответственно, деньги становятся дешевле, дешевле становятся кредиты, причем, не только для малого и среднего бизнеса, но и вообще для всех. Под учетной ставкой понимается процентная ставка, по которой ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам.
Напомним, что Владимир Путин неоднократно обращался к проблеме снижения кредитных ставок для малого и среднего бизнеса. Выступая в январе прошлого года на Всероссийском предпринимательском форуме «Малый бизнес – национальная идея?» глава государства, в частности, отметил: «И Правительство, и Банк России постоянно думают над тем, как в отдельных отраслях экономики создать наиболее благоприятные условия для такого фундаментального вида деятельности, как кредитование. Это одно только из направлений. Их там много, инструменты вам тоже всем хорошо известны – это поддержка экспорта, поддержка предпринимателей, которые начинают свою работу, и так далее. Целый большой инструментарий, и на это выделяются конкретные большие ресурсы».
Вернувшись к теме в ходе «Прямой линии» 15 июня 2017 года, глава государства заявил, что «малый бизнес, без всякого сомнения, должен получать всю имеющуюся поддержку, и эти инструменты поддержки надо совершенствовать».
Таким образом, наблюдающийся на рынке тренд является своего рода реакцией банковского сообщества на инициативы президента Путина.
Особенно эффективным снижение кредитов для целевой группы клиентов из сфер малого и среднего бизнеса должно стать в текущих экономических условиях, когда введенные рядом западных стран экономические санкции и глобальная финансовая нестабильность оказывают негативное влияние на российскую макроэкономическую реальность. Снижение ставок по кредитам в такой ситуации должно стать точкой роста для отечественных предпринимателей, повысив их устойчивость и конкурентоспособность, полагают наблюдатели.