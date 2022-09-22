Комфортный уровень. Бинбанк снизил ставки для потребительского кредитования

Если говорить о средних суммах, которыми сегодня интересуются клиенты, то они находятся на уровне 300 тыс. рублей, но все индивидуально, поскольку люди решают за счет потребительских кредитов разные задачи. Кому-то нужен 1 млн рублей, кому-то – 2 млн., а кому-то достаточно и 50 тыс. рублей. Кредитное поведение заемщиков за последние несколько лет изменилось, поскольку растет финансовая грамотность населения.

К помощи заемных средств многие клиенты Бинбанка прибегают только тогда, когда им необходимо совершить крупную и важную покупку. Если же говорить о мелких тратах (чайник, утюг, кофеварка), то здесь люди предпочитают обходиться собственными средствами или использовать кредитную карту с льготным периодом, в течение которого не нужно платить проценты.

Одна из распространенных целей получения кредита сегодня – это погашение ранее полученных займов. На фоне снижения ставок заемщики получили возможность уменьшить ежемесячную нагрузку либо взять дополнительную сумму «на руки». Некоторым людям важно объединить несколько кредитов, включая карточные, в один. Другие клиенты обращаются с целью рефинансирования ипотеки – здесь можно серьезно снизить нагрузку на семейный бюджет, уменьшив ежемесячный платеж за счет более привлекательной ставки. Понятное дело, что вопрос получения кредита требует взвешенного подхода от заемщика, но сегодня и банки очень качественно относятся к вопросу оценки рисков, платежеспособности заемщика.

Технология рефинансирования кредитов в этом смысле выстроена очень четко. Причем если платежеспособность заемщика это позволят, он может и закрыть старый кредит за счет новых заемных средств, и получить дополнительную сумму, которую можно тратить по своему усмотрению. В любом случае кредитная нагрузка должна быть посильной. Исходя из накопленного опыта, с помощью современных методик оценки риска банк определяет оптимальную сумму, доступную каждому клиенту. А в целом крупнейшие банки сегодня конкурируют за надежных заемщиков, у которых сформировалась хорошая кредитная история. Именно такие клиенты – целевая аудитория Бинбанка.