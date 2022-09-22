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Бизнес > Компании

Комфортный уровень. Бинбанк снизил ставки для потребительского кредитования

28 ноября, 13:28
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Ставка по кредиту – это, пожалуй, самый важный фактор, на который в первую очередь обращают внимание большинство заемщиков. За последние полтора – два года ставки заметно снизились, максимальные суммы выросли и даже предельный возраст, при котором доступны потребительские кредиты, увеличился. Ипотека также набирает обороты. Об актуальных трендах на рынке кредитования, повседневных и предновогодних потребностях современных заемщиков рассказал «КП» член правления ПАО «Бинбанк» Алексей Фарафонтов.

За полтора – два года ставки на рынке потребительского кредитования существенно снизились – вслед за снижением ключевой ставки ЦБ РФ. И если еще не так давно многие потенциальные заемщики были не готовы оформлять кредиты под 20-25% годовых, то теперь ситуация иная, отмечает Фарафонтов. 

Согласитесь, 13-15% годовых для кредитов наличными выглядят намного привлекательнее. Причем в рамках отдельных программ или акций кредит может быть еще дешевле. Все это повышает интерес людей к кредитованию, оформлению займов без залогов и поручителей.

Член правления ПАО «Бинбанк» Алексей Фарафонтов, "КП"

С весны 2017 года портфель кредитов физическим лицам устойчиво растет, при этом положительная динамика характерна для всех основных сегментов, включая необеспеченные потребительские кредиты и ипотеку. По данным ЦБ РФ, за три квартала портфель потребительских займов вырос на 7,5%, а ипотеки – почти на 10%. С июня по октябрь ежемесячный рост портфеля кредитов физическим лицам устойчиво превышает 1%, в среднем увеличиваясь на 1,3%.

Мы полагаем, что к концу года общая сумма выданных российскими банками кредитов физическим лицам превысит 12 трлн. рублей, то есть прогнозируем рост порядка 14% с начала года. Активность клиентов Бинбанка увеличилась на 15-20% по сравнению с прошлым годом.

Член правления ПАО «Бинбанк» Алексей Фарафонтов, "КП"

В апреле этого года Бинбанк снизил ставки по потребительским кредитам на 1,5 процентных пункта для всех клиентов, а в октябре – на 1 процентный пункт для наиболее надежного сегмента – зарплатных клиентов и сотрудников бюджетных организаций, отметил Алексей Фарафонтов. При этом была в два раза увеличена максимальная сумма, которая доступна заемщикам. Предельный возраст также увеличился – сейчас в Бинбанке кредит могут получить в том числе неработающие пенсионеры.

Если у человека есть потребность в заемных средствах – к примеру, он хочет сделать ремонт или приобрести автомобиль, – то вряд ли имеет смысл чего-то ждать. Ставки по розничным кредитам достигли комфортного уровня.

Член правления ПАО «Бинбанк» Алексей Фарафонтов, "КП"

Если говорить о средних суммах, которыми сегодня интересуются клиенты, то они находятся на уровне 300 тыс. рублей, но все индивидуально, поскольку люди решают за счет потребительских кредитов разные задачи. Кому-то нужен 1 млн рублей, кому-то – 2 млн., а кому-то достаточно и 50 тыс. рублей. Кредитное поведение заемщиков за последние несколько лет изменилось, поскольку растет финансовая грамотность населения.

К помощи заемных средств многие клиенты Бинбанка прибегают только тогда, когда им необходимо совершить крупную и важную покупку. Если же говорить о мелких тратах (чайник, утюг, кофеварка), то здесь люди предпочитают обходиться собственными средствами или использовать кредитную карту с льготным периодом, в течение которого не нужно платить проценты.

Одна из распространенных целей получения кредита сегодня – это погашение ранее полученных займов. На фоне снижения ставок заемщики получили возможность уменьшить ежемесячную нагрузку либо взять дополнительную сумму «на руки». Некоторым людям важно объединить несколько кредитов, включая карточные, в один. Другие клиенты обращаются с целью рефинансирования ипотеки – здесь можно серьезно снизить нагрузку на семейный бюджет, уменьшив ежемесячный платеж за счет более привлекательной ставки. Понятное дело, что вопрос получения кредита требует взвешенного подхода от заемщика, но сегодня и банки очень качественно относятся к вопросу оценки рисков, платежеспособности заемщика.

Технология рефинансирования кредитов в этом смысле выстроена очень четко. Причем если платежеспособность заемщика это позволят, он может и закрыть старый кредит за счет новых заемных средств, и получить дополнительную сумму, которую можно тратить по своему усмотрению. В любом случае кредитная нагрузка должна быть посильной. Исходя из накопленного опыта, с помощью современных методик оценки риска банк определяет оптимальную сумму, доступную каждому клиенту. А в целом крупнейшие банки сегодня конкурируют за надежных заемщиков, у которых сформировалась хорошая кредитная история. Именно такие клиенты – целевая аудитория Бинбанка.

Пенсионерам присуще очень дисциплинированное поведение. В целом банки сегодня охотно предоставляют пенсионерам разные финансовые услуги, включая кредиты. Есть программы, позволяющие пользоваться кредитными средствами до достижения 70 лет. Кредиты сегодня доступны как работающим, так и неработающим пенсионерам – они получают стабильный доход. Кстати, надо отметить, что сейчас среди пенсионеров много тех, кто, будучи человеком среднего возраста 12-15 лет назад, встречал зарождение потребительского кредитования в России. Эти люди уже тогда начали активно пользоваться кредитными продуктами, поэтому сегодня кредитование не является для них чем-то непонятным или необычным.

Член правления ПАО «Бинбанк» Алексей Фарафонтов, "КП"

Близится Новый год и интерес заемщиков к кредитам наличными к празднику может повышаться. Допустим, человек хочет встретить следующий год в отремонтированной квартире или, к примеру, совершить новогоднее путешествие на новом автомобиле. В такой ситуации подходит кредит наличными. Значительная часть заемщиков берет потребительский кредит именно с этой целью. Во-первых, здесь нет привязки к конкретной марке автомобиля или автосалону, во-вторых – отпадает необходимость обязательного страхования машины, поскольку ссуда выдается без залога (автомобиль не оформляется в залог банку). Человек сам решает, оформлять ли ему каско, и если да – то где и в каком варианте. Собственно, кредит наличными тем и хорош, что нет привязки к конкретной цели: средства можно направить и на оплату образования, и на организацию торжества – например, свадьбы.

Если же кто-то собрался приобрести новую квартиру – то здесь «потребом» не обойдешься, надо брать ипотеку…

Ставки по ипотеке на рынке достигли 9-9,5% годовых, а если говорить о Бинбанке, то в 2017 году неоднократно улучшались условия программ кредитования на покупку недвижимости на первичном и вторичном рынке.

Действует так же и программа рефинансирования ипотеки. Спрос на покупку недвижимости растет: с одной стороны, цены на квартиры снижаются, с другой – ставки достигли очень привлекательного уровня. Так что у ипотечного рынка отличные перспективы.

Автор

Олег Корин

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