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Бизнес > Компании

Социальное явление. Малый бизнес получит процентную надбавку от Бинбанка при пролонгации депозита

30 ноября, 17:19
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Бинбанк запустил акцию для клиентов, представляющих малый и средний бизнес, позволяющую получить надбавку до 0,4 процентного пункта к базовой ставке при переоформлении «классического» депозита. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Надбавка будет действовать в том случае, если суммы нового и прежнего депозитов составляют не менее миллиона рублей (10 тысяч долларов или евро), при этом размер текущего размещения не меньше размера предыдущего. Новый депозит представителю малого и среднего бизнеса нужно открыть в том же месяце, в котором закончился срок действия прежнего депозита, сообщает lenta.ru. Размер надбавки к ставке зависит от срока, суммы и валюты размещения.

Депозит «Классический», участвующий в акции, является самым простым и при этом наиболее доходным в широкой линейке Бинбанка, открывается на срок от одного месяца (31 день) до двух лет (729 дней). Выплата процентов производится по окончании срока размещения.

В том случае, если предпринимателю необходимы дополнительные опции, он может выбрать другой депозит банка: «Накопительный» (возможность пополнения), «Расходный» (доступно полное или частичное снятие средств досрочно), «Овернайт» (доход от размещения на один день). Кроме того, клиенты малого и среднего бизнеса могут воспользоваться «Гарантийным» депозитом (выступает в качестве обеспечения исполнения обязательств клиента при проведении кредитных сделок).

Важно понимать, что малый бизнес — это не только экономическое, но и социальное явление, потому что это источник рабочих мест для многих людей. Более того, малый бизнес помогает создавать комфортную городскую среду, развивая свои микробизнесы там, где государство не успело бы это сделать (кафе, рестораны, инфраструктура развлечений разного рода и так далее).

Заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг и потребительского рынка Илья Семин, lenta.ru

Илья Семин также отметил, что доля малого бизнеса в ВВП России пока еще очень невелика, и государство должно проводить системную и долгосрочную политику, стимулирующую людей заняться своим делом.

«Всесторонняя поддержка малого бизнеса необходима», — подчеркнул он.

Автор

Олег Корин

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