В Грозном при поддержке РСХБ построили крупный тепличный комплекс
В Чеченской республике был введен в эксплуатацию тепличный комплекс
ООО «ТК ЮгАгроХолдинг», в котором круглогодично будут выращиваться
овощи и зеленные культуры. Первая продукция предприятия уже поступила
в продажу.
Проект входит в число крупнейших в регионе. Площадь комплекса
составляет 9 га, на которых планируют ежегодное выращивание свыше 7000
тонн овощей с применением автоматизированных систем и 100% досветки.
Реализовать проект помогла финансовая помощь «Россельхозбанка»: для
постройки комплекса банк открыл кредитную линию на сумму 1,75
миллиардов рублей.
Выращивание овощей в закрытом грунте является одним
из приоритетных направлений сельхозпроизводства в рамках
отечественного сельского хозяйства. Важность направления стала
причиной того, что «Россельхозбанк» выделяет значительные кредитные
средства на его финансирование.