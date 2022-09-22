В Калужской области при поддержке РСХБ запустили масштабный молочный комплекс

В Калужской области прошло открытие крупного животноводческого

комплекса молочного направления «Калужская Нива», рассчитанного на

2800 голов дойного стада и введенного в эксплуатацию при поддержке

«Россельхозбанка». В церемонии открытия приняли участие министр

сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, заместитель председателя

правления РСХБ Оксана Лут, губернатор Калужской области Анатолий

Артамонов, генеральный директор ООО «Управляющая компания “ЭкоНива-АПК

Холдинг« Штефан Дюрр и другие гости.



Объем финансирования проекта превысил 2,5 миллиарда рублей, а его

запуск стал очередным этапом реализации крупных инвестпроектов ООО

«Калужская Нива». Ранее в конце 2016 года был запущен аналогичный

животноводческий комплекс в Перемышльском районе области.



«РСХБ является опорным финансовым институтом для агропромышленного

комплекса области: только в текущем году аграриям и переработчикам

сельскохозяйственной продукции было направлено порядка 5,2 миллиарда

рублей, включая финансирование на льготных условиях в рамках механизма

льготного кредитования АПК порядка 4,4 миллиарда рублей. Банк является

ключевым игроком на региональном рынке кредитования сезонных работ,

доля РСХБ составляет 95%. При этом всего за время работы банка в

Калужской области в экономику региона было направлено порядка 61

миллиарда рублей«, – отметила Оксана Лут в ходе рабочей встречи с

Анатолием Артамоновым.