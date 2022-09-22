В Калужской области при поддержке РСХБ запустили масштабный молочный комплекс

В Калужской области прошло открытие крупного животноводческого
комплекса молочного направления «Калужская Нива», рассчитанного на
2800 голов дойного стада и введенного в эксплуатацию при поддержке
«Россельхозбанка». В церемонии открытия приняли участие министр
сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, заместитель председателя
правления РСХБ Оксана Лут, губернатор Калужской области Анатолий
Артамонов, генеральный директор ООО «Управляющая компания “ЭкоНива-АПК
Холдинг« Штефан Дюрр и другие гости.
Объем финансирования проекта превысил 2,5 миллиарда рублей, а его
запуск стал очередным этапом реализации крупных инвестпроектов ООО
«Калужская Нива». Ранее в конце 2016 года был запущен аналогичный
животноводческий комплекс в Перемышльском районе области.
«РСХБ является опорным финансовым институтом для агропромышленного
комплекса области: только в текущем году аграриям и переработчикам
сельскохозяйственной продукции было направлено порядка 5,2 миллиарда
рублей, включая финансирование на льготных условиях в рамках механизма
льготного кредитования АПК порядка 4,4 миллиарда рублей. Банк является
ключевым игроком на региональном рынке кредитования сезонных работ,
доля РСХБ составляет 95%. При этом всего за время работы банка в
Калужской области в экономику региона было направлено порядка 61
миллиарда рублей«, – отметила Оксана Лут в ходе рабочей встречи с
Анатолием Артамоновым.