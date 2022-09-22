В Подмосковье при поддержке РСХБ строится крупный тепличный комплекс

«Россельхозбанк» открыл кредитную линию в размере 8,1 миллиарда рублей

на строительство второй очереди современного тепличного комплекса в

Московской области, осуществляемого ООО «Луховицкие овощи».

Финансирование осуществляется по программе льготного кредитования АПК

по ставке не выше 5% годовых.



Инвестором выступает давний партнер банка, группа компаний «Технологии

Тепличного Роста«, при поддержке РСХБ уже реализующая аналогичные

проекты в Ростовской и Тюменской областях.



Первая очередь комплекса ООО «Луховицкие овощи» была запущена в начале

2016 года. Производство снабжено автоматизированными системами

управления минеральным питанием, освещением и микроклиматом. На

предприятии уже выращивают порядка 10 тысяч тонн овощей в год, а

строительство новой теплицы позволит троекратно увеличить объем

производства.



На финансирование инвестпроектов по созданию новых современных

сельхозпредприятий в различных регионах страны с 2008 года банк

направил порядка 58 миллиардов рублей.