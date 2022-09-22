В Подмосковье при поддержке РСХБ строится крупный тепличный комплекс

«Россельхозбанк» открыл кредитную линию в размере 8,1 миллиарда рублей
на строительство второй очереди современного тепличного комплекса в
Московской области, осуществляемого ООО «Луховицкие овощи».
Финансирование осуществляется по программе льготного кредитования АПК
по ставке не выше 5% годовых.
Инвестором выступает давний партнер банка, группа компаний «Технологии
Тепличного Роста«, при поддержке РСХБ уже реализующая аналогичные
проекты в Ростовской и Тюменской областях.
Первая очередь комплекса ООО «Луховицкие овощи» была запущена в начале
2016 года. Производство снабжено автоматизированными системами
управления минеральным питанием, освещением и микроклиматом. На
предприятии уже выращивают порядка 10 тысяч тонн овощей в год, а
строительство новой теплицы позволит троекратно увеличить объем
производства.
На финансирование инвестпроектов по созданию новых современных
сельхозпредприятий в различных регионах страны с 2008 года банк
направил порядка 58 миллиардов рублей.