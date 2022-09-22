РСХБ поддерживает фермерство

Семейное предприятие Стрельцовых в Белгородской области по итогам года стало одним из рекордсменов России как свеклосеющее хозяйство. Добиться высокого результата ему ежегодно помогают современные технологии в обработке пашни, грамотные севообороты и самая производительная техника отечественного и иностранного производства.



«Благодаря усилиям полеводов хозяйства мы получили неплохой урожай сладких корней, в среднем более 600 центнеров с гектара, — рассказал глава хозяйства Сергей Стрельцов. — А одно поле в 79 гектаров дало около 700 центнеров на круг».



В начале года семейное предприятие взяло два коммерческих кредита в РСХБ, один из них пошел на нужды посевной, второй — на приобретение нового трактора John Deer. А в августе Минсельхоз согласовал хозяйству льготный кредит на приобретение нового свеклопогрузчика Holmer. Помимо свеклы, предприятие выращивает другие сельскохозяйственные культуры, показывая такой же высокий результат.



«В этом году нашим земледельцам удалось отличиться в выращивании озимой пшеницы. Один краснодарский сорт дал по 71,4 центнера с гектара на поле в 300 гектаров. Было получено зерно хлебопекарных кондиций, а этот же сорт элитной кондиции на площади 30 гектаров дал так и вовсе по 78 центнеров на круг», — сообщил Стрельцов.



Фермерские хозяйства внесли большой вклад в обильный урожай 2017 года. В целом валовой сбор зерновых в Белгородской области превысил 3,5 миллиона тонн. Средняя урожайность по области — 51,9 ц/га, что выше уровня прошлого года на 3,6 ц/га.