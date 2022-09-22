Компьютерная реакция. Мошенники нашли новый способ хищения денег из банкоматов

Мошенники нашли новый способ хищения денег из банкоматов российских банков, так называемый drilled box, когда к банкомату подключается специальная компьютерная шина, через которую мгновенно перечисляются деньги.

Новый способ для хищения денег из российских банковских автоматов заключается в использовании специальной компьютерной шины, которую подключают к устройству через проделанное отверстие, об этом рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в ходе конференции «Актуальные вопросы развития наличного денежного обращения».

По словам Кузнецова, метод под названием drilled box мошенники стали применять 4−5 месяцев назад. Он пояснил, что в отверстия просверливают в банкоматах определенной марки, при этом подробности этой процедуры известны руководству Сбербанка, передает ИА REGNUM.

Банкир добавил, что производителя устройств немедленно проинформировали о легком и быстром способе хищения средств, однако реакции от него не последовало. По его словам, самым распространенным способом ограбления банкоматов остается подрыв их с помощью газа.