Автоматическая выгода. Кэшбэк по картам Бинбанка, подключенным к системе «Мир», достигнет 20%

Теперь клиентам Бинбанка не нужно самим проходить регистрацию на портале privetmir.ru, чтобы получать возврат средств при покупках и оплате услуг по картам «Мир». Платежная система и банк сделают это самостоятельно. Бинбанк — вместе с платежной системой «Мир» впервые на отечественном рынке сделал возможным автоматическое подключение карт к кэшбэк-сервису, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Начисления кэшбэка по таким картам могут достигать 20% от суммы операции. Средства возвращаются клиентам при оплате покупок в кафе и ресторанах, магазинах бытовой техники, турагентствах, сервисах по продаже билетов, аптеках, на автозаправках и других участвующих в проекте предприятиях. При этом держатель карты может отслеживать статус начислений на своем мобильном устройстве или в интернет-банке Бинбанка.
В основном, кэшбек — это возврат части средств с покупок клиента, с объема трат на них. Фактически клиент получает скидку, но через возвращение средств на свой счет, и, соответственно, эта скидка работает в зависимости от того, какие параметры кэшбека есть на его карте. Когда клиент оформляет ту или иную карту, у него в условиях прописан кэшбек по определенным услугам.
В банках действуют разные программы возврата определенного процента средств как с любой покупки, так и с ограниченного числа покупок конкретного вида, сообщает ИА REGNUM. К примеру, банк может предоставлять кешбэк при оплате услуг определенной сети кафетериев или сети специализированных магазинов. Сам же кешбэк банковской карты может быть как частью программы лояльности для клиентов банка, призванной стимулировать их чаще пользоваться картой для оплаты покупок, так и совместной программой лояльности с торговыми организациями-партнерами банка.
По оценке экспертов, кэшбек-сервисы в России в дальнейшем будет активно развиваться.
Этой услугой банки привлекают на обслуживание клиентов. Для них это интересно: кто-то выбирает отдельные направления магазинов, кто-то, наоборот, предпочитает достаточно широкий спектр, и в зависимости от того, насколько конкретному клиенту интересен именно этот сектор, человек ищет себе карты, которые позволят вернуть часть средств со своих покупок. Поэтому данный клиентоориентированный сервис будет развиваться, и разнообразие кэшбеков, скорее всего, будет увеличиваться. Возможно, банки продолжат искать новые возможности для привлечения различных групп клиентов через диверсифицированные предложения кэшбека на разных картах.
Напомним, Бинбанк выпускает карты «Мир» совместно с Русским географическим обществом. Каждый раз, приобретая покупки с помощью карты «РГО Бинбанк», клиент помогает сохранять природу, а также вносит вклад в образовательную и научно-исследовательскую деятельность общества.
Сейчас держателям карт Бинбанка доступна сеть из порядка 15 тыс. банкоматов и терминалов по всей стране, учитывая банкоматы банков-партнеров. Во всех этих устройствах принимаются карты «Мир» национальной платежной системы.