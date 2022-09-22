Автоматическая выгода. Кэшбэк по картам Бинбанка, подключенным к системе «Мир», достигнет 20%

Теперь клиентам Бинбанка не нужно самим проходить регистрацию на портале privetmir.ru, чтобы получать возврат средств при покупках и оплате услуг по картам «Мир». Платежная система и банк сделают это самостоятельно. Бинбанк — вместе с платежной системой «Мир» впервые на отечественном рынке сделал возможным автоматическое подключение карт к кэшбэк-сервису, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Начисления кэшбэка по таким картам могут достигать 20% от суммы операции. Средства возвращаются клиентам при оплате покупок в кафе и ресторанах, магазинах бытовой техники, турагентствах, сервисах по продаже билетов, аптеках, на автозаправках и других участвующих в проекте предприятиях. При этом держатель карты может отслеживать статус начислений на своем мобильном устройстве или в интернет-банке Бинбанка.