Табачные нарушители. Роспотребнадзор оштрафовал курильщиков на 70 млн рублей

За первое полугодие 2018 года Роспотребнадзор привлек к административной ответственности за нарушение антитабачного закона более 5,1 тысячи правонарушителей, общая сумма штрафов превысила 70 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«За первое полугодие 2018 года в результате контрольно-надзорных мероприятий за нарушения требований законодательства в области охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака к административной ответственности привлечено 5177 правонарушителей, в их числе 1514 граждан, 1561 работник организаций-продавцов табачной продукции, 663 индивидуальных предпринимателя, 1439 юридических лиц. Общая сумма назначенных административных штрафов составила более 70 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Всего с 15 ноября 2013 года привлечено к ответственности около 70 тысяч правонарушителей, включая 9,5 тысяч юридических лиц.

По данным научного журнала The Lancet, Россия входит в первую пятерку стран по количеству курильщиков и числу смертей от курения. Согласно данным авторов доклада, опубликованного в апреле прошлого года, в РФ в 2015 году из-за курения умерло около 283 тысяч человек. Наша страна занимает четвертое место в антирейтинге, уступая Китаю, Индии и США. На первом месте — Индонезия.

Власти России ведут антитабачную кампанию. В 2013 году в стране был принят «антитабачный» закон, по которому курение запретили на стадионах, в школах, вузах и больницах, на детских площадках, в магазинах, лифтах, в самолетах и на АЗС. Помимо этого, была запрещена реклама табака. С 1 июня 2014 года россиянам запретили курить в поездах, на вокзалах и в аэропортах, в гостиницах, кафе и ресторанах.

Позднее по поручению главы Минздрава была разработана концепция госполитики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу. Она нацелена на снижение к 2025 году распространенности потребления табака среди населения с 33% до 25%.

Также СМИ сообщали, что в доработанный документ было включено предложение о запрете свободной продажи табака с 2035 года. Однако в Минздраве эти сообщения оперативно опровергли.