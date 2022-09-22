К клиенту лицом. Бинбанк занял первое место в рейтинге самых удобных интернет-банков

Напомним, с августа текущего года все клиенты Бинбанка пользуются единым сервисом «Бинбанк online 2.0» (мобильный банк и интернет-банк) с обновленным дизайном, понятным интерфейсом и удобными дополнительными настройками. Эта система заняла первое место в другом ежегодном рейтинге интернет-банков Internet Banking Rank 2017, подготовленном авторитетным аналитическим агентством Markswebb Rank & Report

Сами создатели Юзабилити-рейтинга характеризуют это понятие как степень продуктивности, эффективности и удовлетворенности, с которыми пользователь достигает своих целей, определенным образом используя цифровой продукт. По их мнению, ценность юзабилити заключается в том, что цифровой продукт, учитывающий интересы и потребности пользователей — увеличивая лояльность и возвращаемость клиентов, помогая людям с ограниченными возможностями, повышая продуктивность сотрудников, открывая новые продуктовые ниши и т.д., — куда успешнее и быстрее достигает своих целей.

Стоит отметить, что при создании таких интерактивных систем зачастую используется человеко-ориентированное проектирование — современный способ разработки, направленный на создание полезных систем с учетом особенностей пользователей и их потребностей на основе эргономических принципов. По оценкам специалистов, этот подход существенно увеличивает результативность, эффективность, доступность и устойчивость систем, а также удовлетворенность продуктом самих пользователей.

По словам экспертов, особую роль в этой трансформации играют мобильные приложения.