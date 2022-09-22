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Бизнес > Рейтинги

К клиенту лицом. Бинбанк занял первое место в рейтинге самых удобных интернет-банков

23 ноября, 17:53
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Для повышения функциональности и доступности своих услуг российские банки активно используют развитие цифровых технологий. Сервис одного из крупных российских банков — Бинбанка — «Бинбанк online 2.0» был признан самым удобным и функциональным интернет-банком по итогам масштабного исследования, проведенного компанией UsabilityLab. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Рейтинг оценивает интернет-банки 15 крупнейших кредитных организаций, таких как Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ24, Тинькофф Банк и др. по трем основным критериям: функциональности, удобству интерфейса и доступности для людей с ограниченными возможностями, сообщает regnum.ru. По этим клиентоориентированным показателям интернет-банк Бинбанка занял в рейтинге первое место.

Регулярная работа с обратной связью клиентов позволяет постоянно совершенствовать удобство пользования нашим интернет-банком. Мы проводим аудиты и исследования с отраслевыми экспертами, опросы клиентов, измеряем индекс потребительской лояльности (NPS). Итоги последнего опроса показали, что уровень удовлетворенности пользователей системы «Бинбанк online 2.0» значительно вырос, существенно увеличилось число клиентов, которые полностью довольны нашим интернет-банком: 68% пользователей оценили юзабилити нашего онлайн-сервиса на 10 баллов из 10 возможных.

Начальник управления развития интернет-банкинга Бинбанка Денис Лавриненко, ИА REGNUM

Столь высоко оцененная специалистами система «Бинбанк online 2.0» кроме уже привычных функций предлагает клиентам активацию новых карт, установку и смену ПИН-кода, а также привязку карт других банков. С помощью онлайн-сервиса Бинбанка россияне могут совершать быстрые денежные переводы, пополнять свои карты с карт других банков, переводить средства клиентам Бинбанка по номеру телефона, открывать накопительные счета с указанием цели (к примеру, на отпуск или обучение). Внимание составителей рейтинга, возможно, привлекло и то, что каждый клиент Бинбанка может рассчитывать на квалифицированную помощь, пообщавшись через онлайн-чат с сотрудником банка.

Эксперты высоко оценивают перспективы развития интернет-банкинга в России и мире.

Такое развитие подстегивается финтех-стартапами, которые предлагают людям абсолютно новый опыт использования банковских услуг. И традиционный подход в банковской сфере под действием этого фактора начинает меняться, что позитивно влияет на всю индустрию интернет-банкинга в общем и на банковские интерфейсы взаимодействия в частности.

Исполнительный директор Manufactura IT Production & Graphic Design Дмитрий Провоторов, ИА REGNUM

Напомним, с августа текущего года все клиенты Бинбанка пользуются единым сервисом «Бинбанк online 2.0» (мобильный банк и интернет-банк) с обновленным дизайном, понятным интерфейсом и удобными дополнительными настройками. Эта система заняла первое место в другом ежегодном рейтинге интернет-банков Internet Banking Rank 2017, подготовленном авторитетным аналитическим агентством Markswebb Rank & Report

Сами создатели Юзабилити-рейтинга характеризуют это понятие как степень продуктивности, эффективности и удовлетворенности, с которыми пользователь достигает своих целей, определенным образом используя цифровой продукт. По их мнению, ценность юзабилити заключается в том, что цифровой продукт, учитывающий интересы и потребности пользователей — увеличивая лояльность и возвращаемость клиентов, помогая людям с ограниченными возможностями, повышая продуктивность сотрудников, открывая новые продуктовые ниши и т.д., — куда успешнее и быстрее достигает своих целей.

Стоит отметить, что при создании таких интерактивных систем зачастую используется человеко-ориентированное проектирование — современный способ разработки, направленный на создание полезных систем с учетом особенностей пользователей и их потребностей на основе эргономических принципов. По оценкам специалистов, этот подход существенно увеличивает результативность, эффективность, доступность и устойчивость систем, а также удовлетворенность продуктом самих пользователей.

По словам экспертов, особую роль в этой трансформации играют мобильные приложения.

За последний год, по данным AppAnnie, количество времени, которое пользователи проводят в банковских мобильных приложениях, выросло в среднем на 30% — как из-за увеличения клиентской базы, так и из-за изменения модели поведения пользователей. Высокая скорость доступа в интернет, широта покрытия и удобные мобильные интерфейсы интернет-банков облегчают совершение банковских операций с мобильного телефона. И, по прогнозам аналитиков, в будущем банки будут в первую очередь фокусироваться на том, как увеличить вовлечение аудитории в коммуникацию с банком, чтобы предотвратить отток пользователей к финтех-инноваторам. А мобильный телефон в этом вопросе — это возможность положить банк в карман клиенту.

Исполнительный директор Manufactura IT Production & Graphic Design Дмитрий Провоторов, ИА REGNUM

Автор

Олег Корин

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