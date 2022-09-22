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19 декабря в Москве пройдет бизнес-конференция STDAY: New Year

16 декабря, 15:01
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19 декабря в Москве на площадке ФРИИ Сити Холл пройдет конференция STDAY: New Year для директоров и владельцев компаний. Мероприятие будет посвящено вопросам увеличения операционной эффективности бизнеса, поиска ресурсов и сотрудников для развития, создания стратегии роста.

В мероприятии примут участие основатели и топ-менеджеры ведущих российских компаний из разных секторов рынка. В частности, среди выступающих будут: Дмитрий Калаев, директор акселерационных и образовательных программ ФРИИ, Дмитрий Томин, руководитель Управления по развитию технологий малого бизнеса «Тинькофф Банка», и Валентина Ватрак, директор по организационному развитию группы компаний Rambler&Co.

Ключевым моментом конференции станет дискуссия о трендах на рынках электронной коммерции, еды вне дома и медицины. В ней примут участие: Флориан Янсен, соучредитель и управляющий директор Lamoda Group, Максим Фалдин, акционер и бывший генеральный директор Wikimart, Сергей Чекмарев, директор по стратегическому планированию и исследованиям «Макдоналдс Россия», и Сергей Амбросов, генеральный директор Независимой лаборатории ИНВИТРО. Конференция завершится праздничной вечеринкой.

STDAY: New Year — пятая конференция для владельцев и директоров компаний, которую в 2016 году проводит инвестиционная площадка StartTrack. В качестве партнеров при подготовке мероприятия выступают «РБК. Исследования Рынков», Uber, «Деловая среда», «Тинькофф Банк» и «Московская Биржа». 

В рамках конференции лидеры рынка обсудят главные направления и возможности для развития в нестабильной экономической ситуации, обозначат тенденции 2017 года, а главное — поделятся с основателями малых и средних компаний опытом использования инструментов для привлечения клиентов, выработки стратегии и увеличения операционной эффективности.

Генеральный директор инвестиционной площадки StartTrack Константин Шабалин.

Автор

Олег Корин

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