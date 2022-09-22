Кейсы и риски. Начинающих инвесторов научат выгодно вкладывать деньги во время кризиса

Инвестиционная площадка StartTrack проведет девятый сезон Вечерней программы для инвесторов, где участники узнают о последних тенденциях венчурного рынка и о том, как выгодно вкладывать деньги в кризис. Мероприятие состоится с 19 по 23 июня в Москве.

В частности, семь экспертов расскажут, как искать и оценивать стартапы, структурировать венчурные сделки и снижать инвестиционные риски. Кроме того, участники узнают, как сохранить и приумножить свои вложения в непростых экономических условиях, какие отрасли сейчас наиболее перспективные. Помимо этого, будут рассмотрены кейсы зарубежных компаний, а также успехи и провалы отечественных стартапов.

Хедлайнером мероприятия выступит сооснователь посевного венчурного фонда The Untitled VC Константин Синюшин, который расскажет о собственном опыте инвестиций.