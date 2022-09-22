Кейсы и риски. Начинающих инвесторов научат выгодно вкладывать деньги во время кризиса

Инвестиционная площадка StartTrack проведет девятый сезон Вечерней программы для инвесторов, где участники узнают о последних тенденциях венчурного рынка и о том, как выгодно вкладывать деньги в кризис. Мероприятие состоится с 19 по 23 июня в Москве.
В частности, семь экспертов расскажут, как искать и оценивать стартапы, структурировать венчурные сделки и снижать инвестиционные риски. Кроме того, участники узнают, как сохранить и приумножить свои вложения в непростых экономических условиях, какие отрасли сейчас наиболее перспективные. Помимо этого, будут рассмотрены кейсы зарубежных компаний, а также успехи и провалы отечественных стартапов.
Хедлайнером мероприятия выступит сооснователь посевного венчурного фонда The Untitled VC Константин Синюшин, который расскажет о собственном опыте инвестиций.
Для меня как инвестора слова «первый раз» и «первый провал» — синонимы. Я начинал инвестировать, будучи опытным предпринимателем и топ-менеджером, но избежать ошибок это не помогло. Сейчас интерес к инвестициям в бизнес в России растет, появляются новые финансовые посредники и инструменты. Низкий порог входа привлекает, например, попробовать инвестиции на посевной стадии или краудлендинг. Но риск потерять деньги практически стопроцентный, особенно без специальных знаний.
С лекцией об успешных и провальных сделках выступит инвестиционный директор StartTrack Сергей Четвериков: «В 2008 году новый тогда проект Airbnb предложил семи известным инвесторам 10% доли за $ 150 тысяч. Пятеро вежливо отказали, двое и вовсе не ответили. Другой инвестор сам вышел на Airbnb, но опоздал — стартап заключил сделку с акселератором. Сегодня Airbnb стоит $ 31 миллиард. Вложенные на старте $ 150 тысяч принесли бы инвесторам $ 3,1 миллиарда. Подобные кейсы есть и в России. Важно знать всю их палитру от самых успешных до негативных. И, готовясь к собственным сделкам, вспоминать».
Также в мероприятии примут участие представители Mail.ru Group, международного венчурного фонда Maxfield Capital, руководители компаний в сфере HR и корпоративного права. По данным StartTrack, за полтора года Вечернюю программу для инвесторов посетили более 125 человек.