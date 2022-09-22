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Бизнес > Тенденции

Кейсы и риски. Начинающих инвесторов научат выгодно вкладывать деньги во время кризиса

09 июня, 15:00
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Инвестиционная площадка StartTrack проведет девятый сезон Вечерней программы для инвесторов, где участники узнают о последних тенденциях венчурного рынка и о том, как выгодно вкладывать деньги в кризис. Мероприятие состоится с 19 по 23 июня в Москве.

В частности, семь экспертов расскажут, как искать и оценивать стартапы, структурировать венчурные сделки и снижать инвестиционные риски. Кроме того, участники узнают, как сохранить и приумножить свои вложения в непростых экономических условиях, какие отрасли сейчас наиболее перспективные. Помимо этого, будут рассмотрены кейсы зарубежных компаний, а также успехи и провалы отечественных стартапов.

Хедлайнером мероприятия выступит сооснователь посевного венчурного фонда The Untitled VC Константин Синюшин, который расскажет о собственном опыте инвестиций.

Для меня как инвестора слова «первый раз» и «первый провал» — синонимы. Я начинал инвестировать, будучи опытным предпринимателем и топ-менеджером, но избежать ошибок это не помогло. Сейчас интерес к инвестициям в бизнес в России растет, появляются новые финансовые посредники и инструменты. Низкий порог входа привлекает, например, попробовать инвестиции на посевной стадии или краудлендинг. Но риск потерять деньги практически стопроцентный, особенно без специальных знаний.

Сооснователь посевного венчурного фонда The Untitled VC Константин Синюшин

С лекцией об успешных и провальных сделках выступит инвестиционный директор StartTrack Сергей Четвериков: «В 2008 году новый тогда проект Airbnb предложил семи известным инвесторам 10% доли за $ 150 тысяч. Пятеро вежливо отказали, двое и вовсе не ответили. Другой инвестор сам вышел на Airbnb, но опоздал — стартап заключил сделку с акселератором. Сегодня Airbnb стоит $ 31 миллиард. Вложенные на старте $ 150 тысяч принесли бы инвесторам $ 3,1 миллиарда. Подобные кейсы есть и в России. Важно знать всю их палитру от самых успешных до негативных. И, готовясь к собственным сделкам, вспоминать».

Также в мероприятии примут участие представители Mail.ru Group, международного венчурного фонда Maxfield Capital, руководители компаний в сфере HR и корпоративного права. По данным StartTrack, за полтора года Вечернюю программу для инвесторов посетили более 125 человек.

Автор

Олег Корин

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