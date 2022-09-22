Моногород и зависимость. В России создают две новых территории опережающего развития

Территории опережающего развития «Новотроицк» и «Абаза» созданы в России. Постановления об этом размещены на сайте Правительства РФ.

Территория опережающего социально-экономического развития «Новотроицк» будет создана в одноименном городе Оренбургской области. Это позволит снизить зависимость городской экономики от градообразующего предприятия АО «Уральская сталь», повысить инвестиционную привлекательность территории моногорода, создать более 2,3 тысячи постоянных рабочих мест и привлечь инвестиции в объеме более восьми миллиардов рублей, пишет «Российская газета».

Вторая территория опережающего социально-экономического развития «Абаза» создается в одноименном городе Хакасии. Это также позволит снизить зависимость от градообразующего предприятия ООО «Абаканский рудник». В городе планируется создать более 600 новых рабочих мест и привлечь инвестиции в экономику в размере более 2,5 миллиарда рублей.