29 июля

Новых
статей
0
Выберите раздел ↓
Бизнес > Тенденции

Моногород и зависимость. В России создают две новых территории опережающего развития

26 июля, 09:42
1
голос

Понравился материал?
нажми ↓

Было интересно!

Территории опережающего развития «Новотроицк» и «Абаза» созданы в России. Постановления об этом размещены на сайте Правительства РФ.

Территория опережающего социально-экономического развития «Новотроицк» будет создана в одноименном городе Оренбургской области. Это позволит снизить зависимость городской экономики от градообразующего предприятия АО «Уральская сталь», повысить инвестиционную привлекательность территории моногорода, создать более 2,3 тысячи постоянных рабочих мест и привлечь инвестиции в объеме более восьми миллиардов рублей, пишет «Российская газета».

Вторая территория опережающего социально-экономического развития «Абаза» создается в одноименном городе Хакасии. Это также позволит снизить зависимость от градообразующего предприятия ООО «Абаканский рудник». В городе планируется создать более 600 новых рабочих мест и привлечь инвестиции в экономику в размере более 2,5 миллиарда рублей.

Автор

Олег Корин

Новое на сайте

Проблема ответственности. Регионы начали борьбу с долгостроем
Новая статья

20 июля

Проблема ответственности. Регионы начали борьбу с долгостроем

Дополнительная маркировка. МВД разрешит россиянам самим выбирать знаки на автомобильных номерах
Новая статья

Дополнительная маркировка. МВД разрешит россиянам самим выбирать знаки на автомобильных номерах

Открытия из древности. Уральские дачники нашли бивень мамонта
Новая статья

Открытия из древности. Уральские дачники нашли бивень мамонта

Государева дорога. Тверская область готова объединить Серебряное ожерелье и Золотое кольцо России
Новая статья

Государева дорога. Тверская область готова объединить Серебряное ожерелье и Золотое кольцо России

Соизмеримо тяжести. За склонение к самоубийству смогут сажать на 15 лет
Новая статья

Соизмеримо тяжести. За склонение к самоубийству смогут сажать на 15 лет

Читать все статьи →

Материалы из раздела

Кейсы и риски. Начинающих инвесторов научат выгодно вкладывать деньги во время кризиса

09 июня 2017

Кейсы и риски. Начинающих инвесторов научат выгодно вкладывать деньги во время кризиса

Встречают по одежке. Стюардесса рассказала, почему ее не пустили в Майами

25 апреля 2017

Встречают по одежке. Стюардесса рассказала, почему ее не пустили в Майами

Рост объемов. StartTrack и Тинькофф Банк обсудили развитие краудинвестига

15 марта 2017

Рост объемов. StartTrack и Тинькофф Банк обсудили развитие краудинвестига

Зачем "Уралвагонзавод" "Ростеху? За вооружением скрывают наживу частных влиятельных лиц

05 марта 2017

Зачем "Уралвагонзавод" "Ростеху? За вооружением скрывают наживу частных влиятельных лиц

26 июля 09:42

Моногород и зависимость. В России создают две новых территории опережающего развития

24 июля 18:55

Дополнительная маркировка. МВД разрешит россиянам самим выбирать знаки на автомобильных номерах

22 июля 08:18

Открытия из древности. Уральские дачники нашли бивень мамонта

21 июля 21:59

Государева дорога. Тверская область готова объединить Серебряное ожерелье и Золотое кольцо России

20 июля 09:34

Проблема ответственности. Регионы начали борьбу с долгостроем

17 июля 19:45

Соизмеримо тяжести. За склонение к самоубийству смогут сажать на 15 лет

17 июля 18:53

Борьба с дефицитом. Орловские школьники поменяют учебники на планшеты

14 июля 19:30

Обещание президента. Стройотрядовцы смогут получить бесплатное образование

14 июля 11:46

Вода с кнопкой. Электронный колодец запустили в Томской области

13 июля 16:38

Столица туризма. В Ярославле появится самое высокое в России колесо обозрения

12 июля 18:57

Проверка «успеваемости». В Крыму будут увольнять «безнадежных» чиновников

10 июля 10:55

Лето опаздывает. Синоптики обещают пляжный сезон в Москве

10 июля 10:46

Новая практика. Президент изучает жалобы перед встречами с губернаторами

05 июля 12:27

Разрешенная добавка. В Новосибирске появилось угольное мороженое

05 июля 12:02

Спрос на выходные. Погода не повлияла на снижение туристического потока на курорты России

05 июля 11:53

Экономический бумеранг. Россия продлила продовольственное эмбарго до конца 2018 года

04 июля 19:15

Самовольное проникновение. Минкомсвязи борется с селфи на охраняемых объектах

03 июля 10:51

Новые предприятия. На все компьютеры в России установят отечественные антивирусы

02 июля 20:47

Ветхозаветный потоп. Лето в Центральной России в этом году не наступит

29 июня 21:24

Первые этажи. Госдума может запретить курить у подъездов

28 июня 09:38

Обогащенная служба. Ядерные отходы Арктики будут использовать в мирной энергетике

27 июня 16:49

Воссозданная реальность. Ярославские студенты разработали метод лечения фантомных болей

27 июня 14:01

Футбол без поблажек. Кубок конфедераций в Сочи охраняют 200 девушек-полицейских

26 июня 08:46

Славный труженик. Архангельск отметил День города бразильским карнавалом

24 июня 16:01

Тысячи порций. Жители Хабаровска установили рекорд России по поеданию ухи

23 июня 15:55

Достоверность данных. Президент обязал упростить механизм получения "дальневосточного гектара"

22 июня 14:46

В День памяти и скорби. Минобороны рассекретило отчеты военачальников о первых днях войны

19 июня 04:49

Горячая линия. Власти Сочи освобождают береговую линию благодаря жалобам

18 июня 21:41

Ростовский слет. Почти 200 молодых казаков сдадут нормы ГТО

18 июня 12:20

Гуманность и благородство. Путин отметил серьезные задачи работников медицины

15 июня 20:09

О личном и важном. Владимир Путин ответил на 73 вопроса от россиян

13 июня 12:38

Свердловский вальс. В Екатеринбурге песни о России исполнил многотысячный хор

13 июня 12:24

Внуки президента. Путин рассказал, как гордится дочерьми и дискутирует с зятьями

09 июня 15:00

Кейсы и риски. Начинающих инвесторов научат выгодно вкладывать деньги во время кризиса

08 июня 12:56

Социальные инновации. Путин рассказал, что повысит качество уровня жизни россиян

05 июня 09:50

Отрицательные аномалии. Май в Москве стал самым холодным с начала века

05 июня 09:20

Тамбовская свежесть. Объявлены самые чистые и грязные регионы России

02 июня 20:57

Достичь согласия. Электронные трудовые введут в России в 2018 году

30 мая 10:22

Тяжелая стихия. Выросло количество пострадавших от московского урагана

29 мая 06:54

Одновременные подтягивания. Медведев рассказал о собственной физподготовке в школе

26 мая 18:35

Экозастройка. Российские власти поддержат строительство деревянных домов

25 мая 05:23

Жертвы стихии. В трех регионах России введен режим ЧС федерального уровня

25 мая 05:17

В Екатерининском зале. Президент назвал "дураками" обыскивающих Серебренникова

24 мая 20:35

Пугая садоводов. Получивший российское гражданство боец ММА Джефф Монсон будет разводить медведей

22 мая 06:19

Верхняя планка. "Курортный налог" могут распространить на путешествующих по Золотому кольцу

19 мая 15:18

Развитие бренда. На Золотом кольце России появятся автокемпинги

17 мая 14:26

Последствия ветхости. Мосгордума приняла законопроект о допгарантиях при реновации

16 мая 22:03

Дом как крепость. Россияне могут получить больше прав на самооборону