Crowd vs. ICO. StartTrack проведет масштабную конференцию о рынке частного финансирования бизнеса

В Москве 28 сентября на площадке ФРИИ Сити Холл пройдет бизнес-конференция StartTrackDay Crowd vs. ICO для топ-менеджеров, предпринимателей и инвесторов.

Мероприятие будет посвящено альтернативным способам финансиования бизнеса — краудфандингу, краудинвестингу, краудлендингу и ICO (привлечение инвестиций с помощью блокчейн-технологий).

В дискуссии о преимуществах и недостатках различных способов привлечения инвестиций примут участие основатели ведущих российских инвестиционных платформ. Краудинвестинговую площадку StartTrack представит гендиректор Константин Шабалин, краудлендинговую площадку «Поток» — основатель Никита Абрменко, краудфандинговую площадку Planeta.ru — сооснователь и гендиректор Федор Мурачковский, а блокчейн-платформу Blackmoon Crypto — инвестиционный директор Сергей Васин. Модерировать дискуссию будет президент группы компаний «Финам» Владислав Кочетков.

В рамках конференции выступит заместитель директора ФРИИ по правовым вопросам и инициативам Искендер Нурбеков. Эксперт расскажет о юридическом статусе сделок между компаниями и частными инвесторами. Также участникам будет представлен аналитический обзор российского и мирового рынков частного финансирования бизнеса, подготовленный командой StartTrack.

Ключевым моментом мероприятия станет дискуссия об успешном и негативном опыте частного финансирования бизнеса. О своих кейсах расскажут производители циркония ZrCoin и детских минипроекторов Cinemood, кофейня «Тайяки» и интернет-портал BigPicture.ru.