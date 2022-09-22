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Crowd vs. ICO. StartTrack проведет масштабную конференцию о рынке частного финансирования бизнеса

18 сентября, 15:48
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В Москве 28 сентября на площадке ФРИИ Сити Холл пройдет бизнес-конференция StartTrackDay Crowd vs. ICO для топ-менеджеров, предпринимателей и инвесторов.

Мероприятие будет посвящено альтернативным способам финансиования бизнеса — краудфандингу, краудинвестингу, краудлендингу и ICO (привлечение инвестиций с помощью блокчейн-технологий).

В дискуссии о преимуществах и недостатках различных способов привлечения инвестиций примут участие основатели ведущих российских инвестиционных платформ. Краудинвестинговую площадку StartTrack представит гендиректор Константин Шабалин, краудлендинговую площадку «Поток» — основатель Никита Абрменко, краудфандинговую площадку Planeta.ru — сооснователь и гендиректор Федор Мурачковский, а блокчейн-платформу Blackmoon Crypto — инвестиционный директор Сергей Васин. Модерировать дискуссию будет президент группы компаний «Финам» Владислав Кочетков.

В рамках конференции выступит заместитель директора ФРИИ по правовым вопросам и инициативам Искендер Нурбеков. Эксперт расскажет о юридическом статусе сделок между компаниями и частными инвесторами. Также участникам будет представлен аналитический обзор российского и мирового рынков частного финансирования бизнеса, подготовленный командой StartTrack.

Ключевым моментом мероприятия станет дискуссия об успешном и негативном опыте частного финансирования бизнеса. О своих кейсах расскажут производители циркония ZrCoin и детских минипроекторов Cinemood, кофейня «Тайяки» и интернет-портал BigPicture.ru.

Сегодня стартапы за минуты привлекают миллионы на ICO. Одни инвесторы срочно учатся работать с «криптой», чтобы за месяц заработать 399%, другие — ждут легализации и защиты от мошенников. Но все понимают, что пузырь может лопнуть. При этом рынок глобальный рынок краудинвестинга (рынок частных займов и инвестиций в капитал компаний) через специальные площадки в 2016 году достиг $119 млрд — в 50 раз больше рынка ICO. Вместе краудинвестинг и ICO — это океан финансирования, где компани получают хорошую возможность вырасти, а инвесторы — прибыль, часто выше доходности фондового рынка.

Президент группы компаний «Финам» Владислав Кочетков

Мероприятие проходит при поддержке венчурного фонда Typhoon Digital Development.

Автор

Олег Корин

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