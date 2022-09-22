Стратегическая точка. «ВЭБ Инновации» при участии ФРИИ проинвестирует 200 млн рублей в площадку StartTrack

«ВЭБ Инновации» готовит сделку с краудинвестиговой площадкой StartTrack, созданной в 2014 году при поддержке ФРИИ. Инвестиции в компанию запланированы в размере 200 млн рублей. Инвестиции позволят StartTrack запустить новые инструменты коллективного финансирования МСБ, усилить свое участие в развитии экосистемы финансирования бизнеса и вывести продукт на зарубежные рынки. Для «ВЭБ Инновации» участие в проекте позволит получить дополнительный инструмент развития рынка финансовых технологий, а также расширить возможности для привлечения инвестиций в стартапы.

«StartTrack» — лидирующая российская площадка коллективного финансирования бизнеса. Продукт StartTrack — это онлайн-платформа, на которой компании малого и среднего бизнеса привлекают финансирование от широкого круга инвесторов: частных инвесторов, бизнес-ангелов, венчурных и PE-фондов, family office. У площадки нет отраслевого фокуса. Финансирование привлекается как в работающий бизнес, так и в стартапы, начиная с посевной стадии. Инвестиции привлекаются в виде займов, конвертируемых займов, с помощью продажи долей и акций.