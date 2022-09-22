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Стратегическая точка. «ВЭБ Инновации» при участии ФРИИ проинвестирует 200 млн рублей в площадку StartTrack

16 октября, 17:40
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«ВЭБ Инновации» готовит сделку с краудинвестиговой площадкой StartTrack, созданной в 2014 году при поддержке ФРИИ. Инвестиции в компанию запланированы в размере 200 млн рублей. Инвестиции позволят StartTrack запустить новые инструменты коллективного финансирования МСБ, усилить свое участие в развитии экосистемы финансирования бизнеса и вывести продукт на зарубежные рынки. Для «ВЭБ Инновации» участие в проекте позволит получить дополнительный инструмент развития рынка финансовых технологий, а также расширить возможности для привлечения инвестиций в стартапы.

«StartTrack» — лидирующая российская площадка коллективного финансирования бизнеса. Продукт StartTrack — это онлайн-платформа, на которой компании малого и среднего бизнеса привлекают финансирование от широкого круга инвесторов: частных инвесторов, бизнес-ангелов, венчурных и PE-фондов, family office. У площадки нет отраслевого фокуса. Финансирование привлекается как в работающий бизнес, так и в стартапы, начиная с посевной стадии. Инвестиции привлекаются в виде займов, конвертируемых займов, с помощью продажи долей и акций. 

Участие в проекте StartTrack для нас имеет значение не только с финансовой, но и со стратегической точки зрения. Функция «ВЭБ Инноваций» внутри Группы ВЭБ – взаимодействие с инновационными проектами, их развитие и выращивание «национальных чемпионов», «разгон» российских технологий на зарубежных рынках. StartTrack – платформа, позволяющая находить перспективные инвестиционные мишени и дополнительное финансирование для развития проектов, в том числе – зарубежное. Кроме того, наша стратегия предполагает активное партнерское взаимодействие с фондовыми биржами (в частности, Гонконг, Сингапур) в целях вывода проектов на IPO за рубежом – и здесь мы также видим возможности для позитивной стратегической синергии с проектом StartTrack.

Кирилл Булатов, генеральный директор «ВЭБ Инновации»

По словам директора ФРИИ Кирилла Варламова, StartTrack создавался как основа для развития рынка частных инвестиций в экосистеме российского предпринимательства: «Сегодня через платформу проходит 60% коллективных инвестиций в России в малый и средний бизнес. Инвестиционный потенциал площадки и 2000 аккредитованных инвесторов – более 7 млрд рублей и он стремительно растет». 

Выживаемость российских компаний МСБ очень низкая. Кредит в банке можно получить в основном под залог, портфель кредитования МСБ сокращается пятый год подряд. Только в 2016 году закрылись 740 тыс. компаний, многие — потому что не смогли найти финансирование для развития. Банковская система практически не способствует тому, чтобы российский малый и средний бизнес развивался. Мы решаем проблему с помощью технологий — автоматизируем процесс коллективных инвестиций. За счет автоматизации площадка с командой в 25 человек достигла оборота в 1,3 млрд рублей, вышла на проектную мощность 13 сделок в день и снизила срок от подачи документов до получения инвестиций до 2-3 недель. Когда мы запускались, то думали, что привлекать инвестиции будут только IT-стартапы, но спрос оказался настолько большим, что к нам потянулись детские футбольные клубы, интернет-магазины, частные больницы и небольшие производства. И самое парадоксальное — они находят своих инвесторов, инвесторы вошли во вкус, они используют возможность заработать и узнать изнутри интересные компании.

Гендиректор StartTrack Константин Шабалин

Инвестиции позволят StartTrack запустить новые инвестиционные инструменты — возможность привлекать инвестиции с помощью акций и облигаций, а в перспективе, если это будет возможно с точки зрения законодательства, с помощью токенов.

По словам Шабалина, сейчас небольшие российские компании практически не применяют эти инструменты из-за высокой стоимости: «Чем меньше компания, тем сложнее для неё акционирование, мы собираемся это изменить, создать новый сегмент рынка на базе инструмента, который менее рискован для компаний в отличие от заемного финансирования. Создавая более удобные инструменты, мы выстраиваем инвестиционный лифт, чтобы вырастить из стартапов федеральных лидеров — компании с миллиардными оборотами, которые в перспективе выйдут на Московскую биржу. Один из наших клиентов за 2 года получил 300 млн рублей частных инвестиций и увеличил выручку в 14 раз до 42 млн рублей в месяц, 6 компаний-клиентов уже вышли на международный рынок».

Автор

Олег Корин

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