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Бизнес > Тенденции

Инструменты прибыли. Представители венчурных фондов научат частных инвесторов заключать сделки со стартапами

23 октября, 14:06
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Инвестиционная площадка StartTrack проведет 3-дневный мастер-класс «Как заключить венчурную сделку», где участники научатся эффективно инвестировать в стартапы на различных стадиях развития.

Мероприятие пройдет в Москве с 30 октября по 3 ноября. 11 представителей венчурных фондов, аналитиков и юристов расскажут, как анализировать ключевые метрики компаний, оформлять документы и снижать инвестиционные риски. Кроме того, участники узнают о реальном опыте успешных и провальных инвестиционных сделок. Также будет рассмотрено несколько инструментов для инвестирования в стартапы, компании малого и среднего бизнеса — приобретение акций, облигаций и долей, инвестиции по договору займа.

Хедлайнером мероприятия выступит партнер венчурного фонда CABRA.VC Алексей Алексанов, который расскажет о собственном опыте инвестиций.

«За 18 месяцев наш фонд вложил более $ 10 млн в “Сделано”, Bright Box, TicketsCloud, Welltory и другие стартапы. Мы общаемся с большим количеством предпринимателей и частных инвесторов, знаем какие проблемы возникают у обеих стороны при заключении сделок. Инвесторы соглашаются на завышенную оценку, недостаточно тщательно проверяют акционерные соглашения и уставы компаний, совершают ошибки при анализе команды и фокуса стартапа. Понимание этих и других вопросов приходит с первым опытом, который часто оказывается негативным. Мы хотим разобрать кейсы провальных инвестиций и помочь инвесторам совершать меньше ошибок», — отмечает Алексанов.

Также в мероприятии примут участие представители международного венчурного фонда Maxfield Capital, венчурного фонда The Untitled VC, руководители компаний в сфере HR и корпоративного права. По данным StartTrack, за полтора года мастер-класс посетили более 170 человек — частные инвесторы, гендиректоры, топ-менеджеры «Сбербанка», «ВТБ24», «Газпромбанка», представители инвестиционных компаний. Участники мастер-класса успешно вложили в стартапы и компании малого и среднего бизнеса более 300 млн рублей.

Автор

Олег Корин

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