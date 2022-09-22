Мобильный оборот. Россияне смогут отказаться от наличных денег с 2025 года

Удобными, простыми и все более распространенными становятся в последнее время технологии бесконтактной оплаты покупок. Но насколько смартфоны вообще могут вытеснить наличные деньги и клинические банковские карточки? Об этом рассказал начальник отдела мобильных сервисов Бинбанка Алексей Курзяков.
В первую очередь в этом вопросе нужно учитывать особенности конъюнктуры страны, о которой идет речь, считает аналитик. Говоря о России, мы понимаем, что наибольшее число проживающих здесь — консервативны, и особенно среди старшего поколения. Привычка к старому и нежелание принимать новое существенно замедляет процесс перехода на объективно более удобные инструменты оплаты, передает iz.ru. Так, к примеру, получая средства на карту, ее владельцы зачастую прибегают к снятию средств в банкоматах. Об этом говорит статистика, показывающая, что на снятие наличных приходится 50% от общего объема операций по картам.
Более позитивная для безналичного оборота ситуация с молодыми поколениями, как их еще называют — Y и Z. Сегодня многие студенты и школьники используют банковские карты для повседневных нужд, при этом с детства осваивают смартфоны и прочие гаджеты, что позволяет говорить об их потенциальной заинтересованности в оплате с помощью бесконтактных кошельков.
Исходя из вышесказанного, можно предположить, что отказ от использования наличных средств в пользу современных банковских решений возможен лишь тогда, когда поколение Z достигнет 30–35 лет (2025–2030 гг.) и вместе с поколением Y сформирует основную часть трудоспособного населения.
Еще одним замедляющим фактором в области массового внедрения технологии бесконтактных платежей являются ограниченные возможности используемых POS-терминалов в стране, особенно в регионах. Однако к 2020 году планируется замена большинством торгово-сервисных предприятий существующих терминалов на устройства с функцией бесконтактной оплаты как в России, так и в мире. К примеру, в Европе платежная система Mastercard пошла на серьезные меры, установив c 2017 года штраф для банков за установку терминалов без поддержки бесконтактной оплаты.
С другой стороны, развитию современных средств оплаты будет способствовать набирающий обороты переход от традиционных банков к цифровым, которые в свою очередь будут постепенно «тянуть» за собой своих клиентов в мобильный и интернет-банкинг.
Повышенная безопасность использования мобильных устройств, связанная с развитием технологий биометрической идентификации, также станет фактором привлечения клиентов банка к осуществлению платежей с помощью бесконтактных технологий.
В дополнение ко всему сказанному следует отметить, что переход на оплату с помощью смартфонов не подразумевает отказа от банковских карт. Иными словами, невозможно перейти с наличных средств только на бесконтактные кошельки — ни сразу, ни постепенно. Это связано с тем, что электронные кошельки сами по себе не являются платежной системой, они представляют собой «агента», позволяющего хранить данные платежной карты в удобном и безопасном месте — в смартфоне. В осуществляемых с помощью мобильных устройств транзакциях в России участвуют те же субъекты, что и при совершении операций по банковским картам: банк-эмитент, банк-эквайер, платежная система и НСПК.
Сами пользователи не сильно различают оплату с помощью карты и с помощью бесконтактных кошельков, о чем говорит средний чек, составляющий 1 тыс. рублей и 800 рублей соответственно. И можно предположить, что по мере смены поколений люди для оплаты будут использовать именно смартфон, в котором хранятся данные их карт. Мобильное устройство всегда под рукой, при этом даже выбрать нужную карту в приложении удобнее и быстрее, чем в физическом кошельке.