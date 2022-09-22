Мобильный оборот. Россияне смогут отказаться от наличных денег с 2025 года

Удобными, простыми и все более распространенными становятся в последнее время технологии бесконтактной оплаты покупок. Но насколько смартфоны вообще могут вытеснить наличные деньги и клинические банковские карточки? Об этом рассказал начальник отдела мобильных сервисов Бинбанка Алексей Курзяков.

В первую очередь в этом вопросе нужно учитывать особенности конъюнктуры страны, о которой идет речь, считает аналитик. Говоря о России, мы понимаем, что наибольшее число проживающих здесь — консервативны, и особенно среди старшего поколения. Привычка к старому и нежелание принимать новое существенно замедляет процесс перехода на объективно более удобные инструменты оплаты, передает iz.ru. Так, к примеру, получая средства на карту, ее владельцы зачастую прибегают к снятию средств в банкоматах. Об этом говорит статистика, показывающая, что на снятие наличных приходится 50% от общего объема операций по картам.

Более позитивная для безналичного оборота ситуация с молодыми поколениями, как их еще называют — Y и Z. Сегодня многие студенты и школьники используют банковские карты для повседневных нужд, при этом с детства осваивают смартфоны и прочие гаджеты, что позволяет говорить об их потенциальной заинтересованности в оплате с помощью бесконтактных кошельков.

Исходя из вышесказанного, можно предположить, что отказ от использования наличных средств в пользу современных банковских решений возможен лишь тогда, когда поколение Z достигнет 30–35 лет (2025–2030 гг.) и вместе с поколением Y сформирует основную часть трудоспособного населения.