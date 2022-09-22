Навальный сам стал героем разоблачительного видео

Интернет взорвал новый политический видеоролик, а его обсуждения выплеснулись из блогов и социальных сетей в газеты и на телеканалы. На этот раз персонажем разоблачающего видео стал сам Алексей Навальный, а многие факты, которые прежде не покидали обсуждений в закрытой политической тусовке, стали наконец достоянием общественности.

На YouTube-канале пользователя Павла Баранова опубликовано видео «Гитлер 1945 / Навальный 2018 — Можем повторить», авторы которого напомнили об участии политика в акциях «Русский марш», сотрудничестве с осужденными по экстремистским статьям активистами, которые в том числе входили в Координационный совет оппозиции, а также многочисленные националистические высказывания Навального и даже призыв закрыть границы с азитаскими странами и Кавказом.