Курсы от премьера. Школьников могут научить уважать тех, кто зарабатывает деньги

При этом он подчеркнул, что образование должно давать определенный багаж знаний общего характера, и только на базе этого фундамента можно выстраивать набор прикладных навыков.

Вопрос возник после того как один из участников форума посетовал, что экономическое образование в РФ носит больше теоретический, а не практический характер, и он лично «поработав два месяца в “Газпроме”, взял для себя намного больше, чем за три года в вузе».

«Взял, наверное, в переносном смысле?» — в шутку уточнил у студента Медведев.

По мнению премьера, задача Минобрнауки РФ заключается в том, чтобы студенты еще во время учебы «могли стажироваться, получать практические навыки». Он также отметил, что есть ряд курсов в области экономики и права, «которые написаны по-старинке и которые можно было бы переделать с учетом потребности современной практики — и такая работа должна вестись».

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев осмотрел во вторник площадку молодежного форума «Территория смыслов на Клязьме» и ознакомился с представленными здесь региональными проектами Владимирской области.

В частности, глава кабмина осмотрел стенд Владимирского госуниверситета, где ему показали разработанный в вузе беспилотный летательный аппарат, а также очки виртуальной реальности и сделанный для них отечественный софт, передает ТАСС.

На стенде Комитета информатизации, связи и телекоммуникаций Владимирской области представлена операционная система ГосЛинукс — разработка в сфере импортозамещения программного обеспечения. В настоящее время она доступна бесплатно для органов власти и муниципалитетов, и уже в пилотном режиме внедрена в ряде комитетов, управлений и органах местного самоуправления Владимирской области. Медведев подчеркнул, что нужно обеспечивать совместимость таких платформ с распространенными программами.

На стенде «Ростелекома» Медведеву, в частности, продемонстрировали возможности туристического портала «Спутник», призванного вдохновить людей отдыхать в России. Глава «Ростелекома» Сергей Калугин показал также существующие разработки в сфере распознания голоса и лица пользователей.

Еще один стенд посвящен Доброграду — частному городу, который строится в Ковровском районе Владимирской области с 2012 года. Проект должен быть закончен в 2022 году. Как рассказал премьеру глава компании-инвестора Владимир Седов, Доброград рассчитан на проживание 40 тыс. человек, в нем будут предусмотрены детский сад и школа, магазины, бассейн, фитнес-центр и гостиница. На территории будущего нового муниципального образования планируется организовать только экологически чистые производства. В настоящее время в городе уже проживают около 1,5 тыс. человек. При этом, отвечая на вопрос Медведева, Седов заверил, что стоимость квадратного метра жилья в Доброграде не будет превышать 33 тысяч рублей.