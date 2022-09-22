Экологическое здоровье. Медведев призвал модернизировать переработку отходов

Власти РФ будут заниматься экологической тематикой в рамках Президиума совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по расходам бюджета на 2017-2019 в сфере охраны окружающей среды.

Задача государства, и федерального центра, и регионов, и муниципалитетов — запустить такие инструменты, чтобы промышленным предприятиям было выгодно внедрять природосберегающие, то есть чистые технологии, безопасные и для работников, и для окружающей среды, заявил председатель правительства.

По словам Медведева, необходимо создавать условия для более активного привлечения частных инвесторов, которые уже начали активно работать в этой сфере, передает РИА Новости.