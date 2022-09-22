Экологическое здоровье. Медведев призвал модернизировать переработку отходов

Власти РФ будут заниматься экологической тематикой в рамках Президиума совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по расходам бюджета на 2017-2019 в сфере охраны окружающей среды.
Задача государства, и федерального центра, и регионов, и муниципалитетов — запустить такие инструменты, чтобы промышленным предприятиям было выгодно внедрять природосберегающие, то есть чистые технологии, безопасные и для работников, и для окружающей среды, заявил председатель правительства.
По словам Медведева, необходимо создавать условия для более активного привлечения частных инвесторов, которые уже начали активно работать в этой сфере, передает РИА Новости.
И конечно нужно эти процессы поддерживать. Выстраивать систему профессионального и общественного мониторинга и контроля, чтобы люди получали информацию об экологической ситуации в своем населенном пункте. Всеми этими вопросами необходимо заниматься и системно, и последовательно. Экологическая тематика включена в число приоритетов, которые требуют особого внимания, где необходимо концентрировать финансовые, административные и управленческие ресурсы. Мы будем этим заниматься в рамках Президиума совета по стратегическому развитию и приоритетам.
Переработка и вторичное использование отходов, работа очистных сооружений в регионах нуждаются в серьезной модернизации, поскольку существуют экологические проблемы и связанный с этим риск для здоровья людей, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Почти в каждом регионе есть экологические проблемы, связанный с этим риск для здоровья людей. Значительным остается накопленный экологический ущерб, в серьезной модернизации нуждается переработка и вторичное использование отходов, водоснабжение и очистные сооружения.
Он отметил, что сохранение редких и исчезающих видов растений и животных также является важной темой.