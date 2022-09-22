Задачи территориальной обороны. Путин инициировал проверку боевой готовности российской армии

25 августа в вооруженных силах России в Южном, Западном, Центральном военных округах, на Северном флоте, а также в главных командованиях ВКС и ВДВ проходит внезапная проверка боевой готовности. Министр обороны Сергей Шойгу, объявивший об этом в Национальном центре управления обороной страны, сообщил, что инициатором проверки стал верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин.

В первые сутки, уточняет пресс-служба Минобороны России, предстоит дать оценку способности указанных соединений перейти по приказу в режим полной боевой готовности. Далее подразделения будут выведены на полигоны и учебные районы. Шойгу поставил задачу «в ходе перегруппировок оценить готовность Южного военного округа развернуть в сжатые сроки самодостаточные группировки войск (сил) для локализации кризисных ситуаций; проверить возможности Западного и Центрального военных округов по наращиванию усилий на Юго-Западном стратегическом направлении».

Также в приказе говорится о необходимости дать оценку «мобилизационной готовности и способности выполнить задачи территориальной обороны провести с отмобилизованием отдельных органов военного управления и подразделений» и осуществить «полный цикл непосредственной подготовки Вооружённых Сил к защите интересов Российской Федерации при нарастании угроз её безопасности».

Также в рамках проверки будет отрабатываться взаимодействие с федеральными и региональными властями, предприятиями промышленности и развертывание полевых командных пунктов с применением современны автоматизированных систем управления. Кроме того, военным предстоит отработать механизм перевода финансового обеспечения командования и войск при переводе с мирного на военного время. Учения будут продолжаться с 25 по 31 августа.

Сергей Шойгу особо подчеркнул необходимость в ходе выполнения запланированных мероприятий строго соблюдать требования безопасности, обеспечить сохранность оружия и боеприпасов, исключить возможный ущерб госсобственности и отрицательное воздействие на окружающую среду.

В ближайшее время Генштабу предстоит организовать две рабочие группы, первая из которых будет оценивать боевую готовность охваченных проверками соединений, а вторая — оценивать качество и полноту выполнения мобилизационного развертывания. Отдельные поручения даны главнокомандующим Сухопутными войсками, ВМФ, ВКС и ВДВ.

Тем временем отдельная внезапная проверка была организована для медицинского отряда специального назначения Восточного военного округа. Подразделение было переброшено из Хабаровска на полигон Трехречье в Амурской области. Медикам предстоит развернуть полевой медпункт из пневмокаркасных модулей, лабораторию и дезинфекционный душевой комплекс для обеспечения учений и полевых выходов соединений и воинских частей общевойсковой армии, дислоцированной в Приамурье. В команду вошли врачи-терапевты, хирурги и анестезиологи.

Накануне внезапной проверки для военных медиков в ВВО отчитались о сборах с элементами «курса выживания», которые в округе прошли около 6000 военнослужащих. Речь идет об огневой, тактической, инженерной, медицинской подготовке и военной топографии.