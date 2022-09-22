Статус человека. Правительство отменяет бэби-боксы, а патриарх поддержал запрет абортов

Правительство России поддержало законопроект о запрете бэби-боксов, сообщила на своем сайте автор документа — сенатор Елена Мизулина.

Государству, считает Мизулина, не следует поощрять отказы от новорожденных, поскольку подобная практика не избавляет матерей от непростых жизненных ситуаций, а лишь усугубляет положение.

Предлагаемый запрет на установку бэби-боксов, уверена Мизулина, устранит пробел в национальном законодательстве, создавший возможность анонимного оставления новорожденных в специально создаваемых для этого местах, передает РИА Новости.

Законопроект предусматривает административную ответственность юридических лиц за создание бэби-боксов. За это правонарушение предлагается ввести административный штраф в размере от 1 миллиона до 5 миллионов рублей либо приостанавливать деятельность юридического лица на срок до 90 суток.

Отмечается, что кабмин посчитал целесообразным запрет на бэби-боксы в связи с необходимостью выполнения Россией положений Конвенции о правах ребенка. Поясняется, что существование в ряде регионов РФ специально создаваемых мест для оставления детей после рождения нарушает статьи 6-9 и 19 данного международного договора. Таким образом, правительство поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом имеющихся замечаний.

Бэби-боксы — оборудованное место с колыбелью, где мать, решившая отказаться от ребенка, может его оставить. Устанавливаются они, как правило, при религиозных организациях либо в медицинских учреждениях.

Так же широко обсуждается сейчас среди СМИ и представителей власти тема абортов. Представители общественных движений требуют внесения в законодательство изменений, направленных на признание «за зачатым ребенком статуса человеческого существа», сообщает ТАСС.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл уже поставил подпись под открытым обращением граждан о законодательном запрете в РФ абортов. Он встретился с участниками общероссийского общественного движения «За жизнь» и движения «Православные добровольцы», которые собирают подписи под обращением граждан за запрет абортов.

Авторы обращения, текст которого был согласован с Патриаршей комиссией по вопросам семьи, защиты материнства и детства, выступают за запрет абортов, называя их «легальным убийством детей до рождения». Они требуют внесения в законодательство изменений, направленных на признание «за зачатым ребенком статуса человеческого существа, жизнь, здоровье и благополучие которого должны быть защищены законом».

Также они выступают за запрет хирургических и медикаментозных прерываний беременности, запрет противозачаточных средств с абортивным действием, запрет «вспомогательных репродуктивных технологий, неотъемлемой составляющей которых является унижение человеческого достоинства и убийство детей, находящихся на начальных этапах эмбрионального развития; оказание из федерального бюджета материальной помощи беременным женщинам и семьям с детьми на уровне не менее прожиточного минимума».