Рост штрафов в 10 раз. С 3 октября в России ужесточили закон о выплатах зарплат

С 3 октября в России зарплату сотрудникам будут выдавать по новым правилам в соответствии с законом N 272-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам повышения ответственности работодателей за нарушения законодательства в части, касающейся оплаты труда».

В Трудовом кодексе прописывается обязанность работодателя выплачивать зарплату не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена. Государственные инспекции труда получили право проводить проверки по жалобам на невыплату зарплаты или оплату труда в размере ниже МРОТ незамедлительно с извещением прокуратуры (ст. 360 ТК РФ), сообщает ТАСС. Ранее требовалось предварительно получить согласие органов прокуратуры. Выплата отпускных теперь должна производиться не позднее, чем за три дня до начала отпуска. В случае увольнения, окончательный расчет с сотрудником должен производиться в день увольнения.

Штрафы за невыплату зарплаты увеличиваются в 10 раз. Если раньше для должностного лица они составляли от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, то в соответствии с новым законом за просрочку придется заплатить 10–20 тыс. рублей. Гораздо строже будут наказывать за повторное нарушение: для должностного лица штраф увеличится с 10–20 тыс. рублей до 20–30 тыс. рублей, для организации — с 70 тыс. до 100 тыс. рублей. Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, штраф за повторное правонарушение увеличится с 10–20 тыс. рублей до 20–30 тыс. рублей.

В случае просрочки, превышающей 15 дней, работодатель обязан выплатить сотруднику все суммы, причитающиеся ему, с процентами. Согласно закону, размер компенсации (процентов) за задержку зарплаты повышается в два раза. Компенсацию будут считать исходя из 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ в день от задержанной суммы, вместо 1/300 ставки, как было ранее.

По словам заместителя министра труда и соцзащиты РФ Любови Ельцовой, авторы документа «преследовали цель защиты прав работников от недобросовестного работодателя». По данным Минтруда, на 1 июня общая задолженность по зарплате в стране составляет 4 млрд рублей, невыплаты коснулись 77 тыс. работников.