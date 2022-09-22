Подарки в библиотеку. Путин отпразднует свой День рождения только с близкими и друзьями

Президент России Владимир Путин будет праздновать свой день рождения 7 октября в кругу близких и друзей, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Вместе с тем, по словам пресс-секретаря, «безусловно, будут международные звонки». Поздравлять Путина будут главы других государств.

В прошлом году Владимир Путин в свой день рождения принял участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи. Выступая за команду «Звезды НХЛ», президент забросил в ворота соперников семь шайб.

Путину преподносили самые разнообразные подарки на день рождения. По словам Пескова, традиционно большая часть подарков направляется в библиотеку президента и хранится там, но некоторые подарки от знакомых и друзей Путин оставляет себе.

В коллекции подарков, преподнесенных Владимиру Путину, значатся копия шапки Мономаха, изготовленная российскими ювелирами к 50-летнему юбилею главы государства, карта федеральных округов, выполненная из уральской яшмы, пишет РИА Новости.

Тогда же Владимир Воронин, занимавший пост президента Молдавии, вручил Путину живого крокодила с пояснением: «Крокодил — единственное животное, которое не сдает назад».

В 2008 году на день рождения главе государства подарили уссурийского тигренка. Первое время тигренок Маша, которой было два с половиной месяца, жила в Ново-Огарево, позже тигрица переехала в зоопарк в Геленджике.

На 60-летие Путин получил от премьер-министра России Дмитрия Медведева книгу Александра Бенуа о Царском селе, изданную в 1910 году.

Свой следующий день рождения российский лидер отметил в Индонезии на острове Бали, где проходил саммит АТЭС. Когда утром Путин зашел в павильон заседаний саммита, лидер Индонезии Сусило Бамбанг Юдойоно исполнил песню Happy Birthday to You, аккомпанируя себе на гитаре. Другие участники встречи начали подпевать. Позднее премьер Японии Синдзо Абэ подарил Путину традиционный японский алкогольный напиток сакэ, а от председателя КНР Си Цзиньпина глава российского государства получил торт.

Путин родился 7 октября 1952 года, завтра ему исполняется 64 года. Он в восемнадцатый раз отметит день рождения на высших постах в стране.