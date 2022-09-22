Как бы ни складывалось. Медведев пообещал исполнения всех социальных обязательств

Проект бюджета предусматривает индексацию пенсий и социальных обязательств по уровню фактической инфляции предшествующего года. В текущем году, по прогнозам Минфина, она составит 5,7-5,8%, а на следующие три года в проект бюджета заложен темп роста потребительских цен в 4% ежегодно. Также законопроект предусматривает увеличение зарплат бюджетников в соответствии с майскими указами президента РФ.

Прожиточный минимум пенсионера в целом по Российской Федерации на 2017 год предлагается установить в размере 8,6 тысячи рублей, говорится в проекте бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин, комментируя прогнозную величину прожиточного минимума пенсионера на 2017 год, закладываемую в федеральный бюджет, заявил, что снижение прожиточного минимума для пенсионеров — заблуждение. Он отметил, что речь идет о соотнесении нового прогноза на 2017 год, и старого, октябрьского, прошлогоднего прогноза.