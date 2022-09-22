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Политика > Власть

Как бы ни складывалось. Медведев пообещал исполнения всех социальных обязательств

13 октября, 13:59
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Все социальные обязательства перед гражданами России будут исполнены в полном объеме, как бы ни складывалась экономическая ситуация, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на заседании правительства, посвященном рассмотрению проекта бюджета на ближайшую трехлетку.

Как ранее говорил глава Минфина России Антон Силуанов, правительство 28 октября планирует внести проект основного финансового документа на следующую трехлетку на рассмотрение Госдумы, сообщает РИА Новости. Парламенту предстоит уточнить и одобрить распределение средств по статьям бюджета, однако основные параметры останутся без изменений.

Бюджет – это ключевой инструмент социальной политики, от него зависит жизнь миллионов людей. Не только, кстати, напрямую – через зарплаты и социальные выплаты, но и косвенно – через те проекты, которые мы ведем в рамках госпрограмм. Наши граждане должны быть уверены: все социальные обязательства будут исполняться в полном объеме, как бы ни складывалась экономическая ситуация.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, РИА Новости

Проект бюджета предусматривает индексацию пенсий и социальных обязательств по уровню фактической инфляции предшествующего года. В текущем году, по прогнозам Минфина, она составит 5,7-5,8%, а на следующие три года в проект бюджета заложен темп роста потребительских цен в 4% ежегодно. Также законопроект предусматривает увеличение зарплат бюджетников в соответствии с майскими указами президента РФ.

Прожиточный минимум пенсионера в целом по Российской Федерации на 2017 год предлагается установить в размере 8,6 тысячи рублей, говорится в проекте бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин, комментируя прогнозную величину прожиточного минимума пенсионера на 2017 год, закладываемую в федеральный бюджет, заявил, что снижение прожиточного минимума для пенсионеров — заблуждение. Он отметил, что речь идет о соотнесении нового прогноза на 2017 год, и старого, октябрьского, прошлогоднего прогноза.

Автор

Олег Корин

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