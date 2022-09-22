Несовершеннолетний БОЧ. Госдума запретит называть детей именами из цифр и ругательств

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей подержал законопроект, которым предлагается запретить регистрировать в управлении ЗАГС имена, состоящие из числительных, цифровых обозначений, аббревиатур и ненормативной лексики. Автором инициативы выступила сенатор Валентина Петренко.

Действующее законодательство, напоминает разработчик в пояснительной записке, не содержит нормы, обязывающей родителей давать детям только те имена, которые явно не нарушают детские интересы и права. Закон также не уточняет, как поступать в случаях, когда факт такого нарушения очевиден и такая свобода родительского усмотрения в отдельных случаях приводит к злоупотреблению родителями их родительскими правами, отмечает сенатор, передает ТАСС.

В частности, автор предлагает внести изменения в федеральный закон об актах гражданского состояния. По замыслу Петренко, при государственной регистрации рождения «запрещается регистрация имени, содержащего цифровое, буквенное обозначения, числительные, символы или их любую комбинацию, ранги, должности, ненормативную лексику, представляющего собой различные аббревиатуры».

Петренко приводит статистику органов ЗАГС Москвы с 1998 года. Согласно этим данным, «среди самых необычных имен, которые получили мальчики, были следующие: Николай-Никита-Нил, Христамрирадос, Дельфин, Ярослав-Лютобор, Лука-Счастье Саммерсет Оушен».

За указанный период были зафиксированы следующие необычные имена у девочек: Апрель, Полина-Полина, Принцесса Даниэлла, Заря-Заряница, Алеша-Каприна, Океана, София-Солнышко, отмечается в пояснительной записке.

История мальчика с именем БОЧ рВФ 260602 (Биологический объект человека рода Ворониных — Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года), не разрешается вот уже на протяжении 10 лет. Маленький БОЧ (так его называют) до сих пор живет без документов, так как суд встал на сторону органов ЗАГС Москвы, отказавшихся регистрировать ребенка с таким именем в защиту его интересов, напомнила автор.

Принятие законопроекта позволит обеспечить более эффективную государственную защиту конституционных прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних на имя, полагает Петренко.