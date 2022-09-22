Не размывая ценности. Путин поддержал введение года единства российской нации

Президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой об определении федерального органа, который бы отвечал за вопросы социальной адаптации мигрантов на территории России. Об этом глава государства заявил, выступая на заседании совета по межнациональным отношениям в Астрахани. Кроме того, президент поддержал предложение о создании закона о российской нации.

В настоящее время эта сфера не обеспечена достаточными правовыми, организационными и экономическими инструментами. Необходимо определить федеральный орган, отвечающий за это направление. Нужны и профильные специалисты, отметил Путин.

Он заявил, что Россия будет противостоять тенденциям по разжиганию межэтнических конфликтов и размыванию традиционных ценностей, сообщает «Интерфакс». Путин отметил при этом, что «здесь ключевая роль принадлежит общественному, духовному единству нашего народа».

Глава государства также добавил, что благодаря проводимой в стране государственной национальной политике «Россия успешно противостоит глобальным угрозам — экстремизму и терроризму».

Еще одна важная тема — поддержка некоммерческих организаций, деятельность которых связана с межнациональными организациями, межнациональным сотрудничеством, сохранением и защитой культуры, традиций, языков народов России, социальной адаптации мигрантов, продолжил Путин.

Он отметил, что услуги, которые оказывают такие НКО, не включены в перечень общественно полезных и не могут иметь те бонусы, которыми располагают социально ориентированные организации. По словам Путина, «это может быть проблемой, во всяком случае, сдерживающим фактором».

Глава государства подчеркнул, что России нужны профессиональные специалисты в сфере отношений разных народов и разных конфессий. По его словам, нужны не только религиозные деятели, но и светские люди, разбирающиеся в межэтнических и межконфессиональных проблемах.

Президент РФ Владимир Путин в то же время поддержал предложение о создании закона о российской нации. По его словам, в такой закон может вырасти стратегия по развитию национальных отношений в России.

Путин поддержал и предложение участников заседания провести год единства российской нации. Он пояснил, что год единства российской нации нужно выбрать так, чтобы он не пересекался с уже объявленными всероссийскими тематическими годовыми мероприятиями.