1 ноября

Новых
статей
2
Выберите раздел ↓
Политика > Власть

Не размывая ценности. Путин поддержал введение года единства российской нации

31 октября, 20:30
1
голос

Понравился материал?
нажми ↓

Было интересно!

Президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой об определении федерального органа, который бы отвечал за вопросы социальной адаптации мигрантов на территории России. Об этом глава государства заявил, выступая на заседании совета по межнациональным отношениям в Астрахани. Кроме того, президент поддержал предложение о создании закона о российской нации.

В настоящее время эта сфера не обеспечена достаточными правовыми, организационными и экономическими инструментами. Необходимо определить федеральный орган, отвечающий за это направление. Нужны и профильные специалисты, отметил Путин.

Он заявил, что Россия будет противостоять тенденциям по разжиганию межэтнических конфликтов и размыванию традиционных ценностей, сообщает «Интерфакс». Путин отметил при этом, что «здесь ключевая роль принадлежит общественному, духовному единству нашего народа».

Глава государства также добавил, что благодаря проводимой в стране государственной национальной политике «Россия успешно противостоит глобальным угрозам — экстремизму и терроризму».

Еще одна важная тема — поддержка некоммерческих организаций, деятельность которых связана с межнациональными организациями, межнациональным сотрудничеством, сохранением и защитой культуры, традиций, языков народов России, социальной адаптации мигрантов, продолжил Путин.

Он отметил, что услуги, которые оказывают такие НКО, не включены в перечень общественно полезных и не могут иметь те бонусы, которыми располагают социально ориентированные организации. По словам Путина, «это может быть проблемой, во всяком случае, сдерживающим фактором».

Глава государства подчеркнул, что России нужны профессиональные специалисты в сфере отношений разных народов и разных конфессий. По его словам, нужны не только религиозные деятели, но и светские люди, разбирающиеся в межэтнических и межконфессиональных проблемах.

Президент РФ Владимир Путин в то же время поддержал предложение о создании закона о российской нации. По его словам, в такой закон может вырасти стратегия по развитию национальных отношений в России.

Путин поддержал и предложение участников заседания провести год единства российской нации. Он пояснил, что год единства российской нации нужно выбрать так, чтобы он не пересекался с уже объявленными всероссийскими тематическими годовыми мероприятиями.

Автор

Олег Корин

Новое на сайте

Недорого и онлайн. Томские ученые научились диагностировать депрессию и стресс
Новая статья

31 октября

Недорого и онлайн. Томские ученые научились диагностировать депрессию и стресс

Миллионы лет. На Байкале нашли кость древнего попугая
Новая статья

Миллионы лет. На Байкале нашли кость древнего попугая

Права детей. Опекунов и приемных родителей будет проверять Следственный комитет
Новая статья

Права детей. Опекунов и приемных родителей будет проверять Следственный комитет

Борьба за семью. Регионы России усилят меры по сокращению разводов
Новая статья

Борьба за семью. Регионы России усилят меры по сокращению разводов

Оперативная дорога. На дорогах Сибири появилось радиооповещение для водителей
Новая статья

Оперативная дорога. На дорогах Сибири появилось радиооповещение для водителей

Читать все статьи →

Материалы из раздела

Права детей. Опекунов и приемных родителей будет проверять Следственный комитет

27 октября 2016

Права детей. Опекунов и приемных родителей будет проверять Следственный комитет

Оперативная дорога. На дорогах Сибири появилось радиооповещение для водителей

27 октября 2016

Оперативная дорога. На дорогах Сибири появилось радиооповещение для водителей

Борьба за семью. Регионы России усилят меры по сокращению разводов

25 октября 2016

Борьба за семью. Регионы России усилят меры по сокращению разводов

Питер обогнал Москву. Своими зарплатами недовольны 85% россиян

21 октября 2016

Питер обогнал Москву. Своими зарплатами недовольны 85% россиян

31 октября 20:30 Новая статья

Не размывая ценности. Путин поддержал введение года единства российской нации

31 октября 17:43 Новая статья

Недорого и онлайн. Томские ученые научились диагностировать депрессию и стресс

27 октября 11:46

Права детей. Опекунов и приемных родителей будет проверять Следственный комитет

27 октября 11:31

Оперативная дорога. На дорогах Сибири появилось радиооповещение для водителей

27 октября 11:12

Миллионы лет. На Байкале нашли кость древнего попугая

26 октября 18:20

Ниже нормы. Синоптики обещают снегопады в Центральной России

25 октября 09:06

Борьба за семью. Регионы России усилят меры по сокращению разводов

21 октября 10:52

Питер обогнал Москву. Своими зарплатами недовольны 85% россиян

20 октября 14:44

Несовершеннолетний БОЧ. Госдума запретит называть детей именами из цифр и ругательств

19 октября 17:21

Полосатый в темноте. Во Владивостоке ищут тигра, гуляющего по городу

19 октября 16:08

Штраф не по сезону. Госдума может ввести санкции за использование летних шин зимой

19 октября 13:16

Компьютерная реакция. Мошенники нашли новый способ хищения денег из банкоматов

13 октября 13:59

Как бы ни складывалось. Медведев пообещал исполнения всех социальных обязательств

10 октября 16:16

Японские следы. На Курилах нашли древний буддийский камень

10 октября 16:08

Неприкосновенный запас. В Петербурге утвердили норму хлеба на случай войны

07 октября 12:24

Рекордные размеры. Питерские строители получили международную награду за мост в Новосибирске

06 октября 17:45

Подарки в библиотеку. Путин отпразднует свой День рождения только с близкими и друзьями

06 октября 13:23

Самобытный потенциал. Названы 8 самых красивых деревень России

05 октября 19:55

Без опасности до 21. В России может вырасти возраст получения водительских прав

05 октября 11:20

Недетская нагрузка. Ко Дню учителя в России начали менять зарплаты педагогов

04 октября 17:36

Послание в будущее. Мурманск празднует столетний юбилей

03 октября 14:51

Рост штрафов в 10 раз. С 3 октября в России ужесточили закон о выплатах зарплат

30 сентября 16:37

Узнать в лицо. Сооснователь компании N-Tech.Lab рассказал о будущем нейронных сетей

28 сентября 10:38

Популярный экстрим. Жительница Перми отметила 80-летний юбилей прыжком с парашютом

28 сентября 10:23

Статус человека. Правительство отменяет бэби-боксы, а патриарх поддержал запрет абортов

26 сентября 11:49

Черно-оранжевая традиция. Во Владивостоке День тигра отметили карнавалом

26 сентября 10:41

Альтернативные достижения. На московском марафоне бегун поставил рекорд

26 сентября 09:57

Юридическая этика. Адвокатам могут запретить ругаться в соцсетях

26 сентября 09:48

Великий шелковый путь. На Кавказе открыли новый туристический маршрут

26 сентября 09:25

Жесткий контроль. Роспотребнадзор проверит температурный режим на соцобъектах

23 сентября 21:14

На картошку вместо Бродского. Российские писатели отправились в добровольную ссылку

23 сентября 20:12

Всеобщая компьютеризация. Профессия бухгалтера может исчезнуть

23 сентября 19:26

Дорогая непогода. Место в очереди за iPhone 7 в Москве продавали за 50 тыс рублей

23 сентября 18:51

Рабочий ориентир. В Пензе открыли памятник токарю

25 августа 13:45

Совенок вместо денег. На московских школьников наденут спецбраслеты

25 августа 13:31

Задачи территориальной обороны. Путин инициировал проверку боевой готовности российской армии

25 августа 13:00

Миллионы для стартапов на StartTrack. Частные инвесторы в России оказались активнее европейцев

22 августа 12:22

Искусственный дождь. Олимпиада в Рио-де-Жанейро завершилась для России четвертым местом

19 августа 17:00

Уничтоженный 100 лет назад. В Симферополе открыли памятник Екатерине II

19 августа 16:11

Вверх по лестнице. Россияне лидируют на Чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту

17 августа 15:14

Экологическое здоровье. Медведев призвал модернизировать переработку отходов

04 августа 15:23

Личный экспресс. Для красноярского инвалида создали персональный лифт из окна квартиры

03 августа 18:07

Краснодарская инициатива. Штраф за отказ пропустить пешехода может вырасти до 5 тысяч рублей

03 августа 16:50

Сохранение духа. В краснодарских школах появятся казачьи классы

02 августа 18:01

Гибель раковых клеток. На юге России внедряют новый метод уничтожения метастаз

02 августа 17:24

Курсы от премьера. Школьников могут научить уважать тех, кто зарабатывает деньги

02 августа 14:28

Нерушимое братство по-президентски. В День ВДВ Краснодар оставили без фонтанов

02 августа 12:45

Синяя река. Жители Москвы стали свидетелями химической реакции вблизи Ботанического сада