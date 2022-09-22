Ужесточающая политика. Минфин заставляет регионы избавиться от долгов

Ряд российских регионов впервые за последние годы планируют принять на 2017 год бездефицитный бюджет. Те, кто не сможет избавиться от дефицита уже в следующем году, планируют сделать это в 2018-2019 гг.

Однако стоит отметить, что большинство российских территорий пойдет на этот шаг не от «хорошей жизни» и не из-за резкого роста доходов. Избавляться от долгов регионы заставляет ужесточающаяся политика Минфина и невозможность привлечения долговых средств.

Как заявлял ранее министр финансов РФ Антон Силуанов, позитивным результатом 2015 года стало «преломление тенденции на увеличение дефицита бюджета». По словам министра, в 2014 году дефицит достиг максимального значения за все исторические периоды балансировки бюджетов субъектов РФ и составил более 440 млрд рублей, передает ТАСС.

В 2015 году сокращение бюджетного дефицита отмечается до 171 млрд рублей, хотя большая часть регионов сводила свои бюджеты с дефицитом — лишь 9 субъектов РФ исполнили бюджет с превышением доходов над расходами.

В 2017 году еще ряд регионов рассчитывают выйти на бездефицитный бюджет. Так, правительство Нижегородской области намерено принять бюджет региона на следующий год впервые с профицитом около 2 млрд рублей.

Расходы областного бюджета на 2017 год спрогнозированы в объеме 122,3 млрд рублей, что на 7% выше бюджета 2016 года, доходы — 124,2 млрд рублей, профицит — 1,9 млрд рублей, сообщила министр финансов региона Ольга Сулима.

В Астраханской области на 2017 год также планируется принять бездефицитный бюджет, однако законопроект с предварительными цифрами пока еще не внесен на рассмотрение в облдуму. Но, как заявляют сами власти, отсутствие дефицита — мера вынужденная: регион больше не может увеличивать госдолг и финансировать дефицит (госдолг региона на 1 января 2016 года уже превышал доходы области на 11,4%).

Еще один регион, который вынужден в 2017 году выйти на профицит — Мурманская область. Профицит бюджета обусловлен необходимостью снижения объема государственного долга в соответствии с условиями заключенного с Минфином России соглашения о предоставлении бюджетного кредита региону. Правительство области вынуждено направлять часть доходов бюджета на погашение долгов и формировать бездефицитный бюджет для ненаращивания долговой нагрузки, рассказали в местном правительстве.