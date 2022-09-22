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Политика > Власть

Квадратные метры. Правительство увеличило финансирование нового жилья в регионах

15 ноября, 12:35
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Правительство РФ увеличило объем субсидий на реализацию программ развития жилищного строительства в 18 субъектах РФ на 442,3 млн рублей — почти до 4,5 млрд рублей.

Подписанным распоряжением общий объем субсидий увеличен на 442,3 млн рублей (до 4476,7 млн рублей), передает ТАСС.

В список субсидируемых направлений входят проекты в рамках программы «Жилье для российской семьи». Отмечается, что принятое решение позволит обеспечить в 2016 году ввод жилья в объеме 1,1 млн кв. м общей площади жилых домов.

Документ был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 9 ноября 2016 года.

АО «Главное управление обустройства войск» уже передало в Департамент жилищного обеспечения Минобороны РФ 5 944 квартиры, что составляет 37% от общего количества строящихся квартир, сообщил в ходе Единого дня приемки военной продукции директор Департамента Сергей Пирогов.

По его словам, в настоящее время, выполняя указ президента РФ, Минобороны обеспечило постоянным жильем в Москве 3 658 военнослужащих, или 84%, военнослужащих, вставших на учет до 1 января 2012 года, а всем остальным, включенным в очередь до этой даты, жилые помещения предложены.

Молодым семьям могут заменить разовую субсидию на жилье выплатой процентов по ипотеке. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на автора инициативы зампредседателя палаты молодых законодателей при Совете Федерации, председателя собрания депутатов Саткинского района Челябинской области Николая Бурматова.

По его мнению, такая практика позволит увеличить количество участников федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 —2020 годы, которая на данный момент и предлагает субсидию, в несколько раз.

Сегодня размер субсидии различается в зависимости от средней стоимости квадратного метра в регионе. По информации издания, государство оплачивает таким образом около 40% стоимости жилья.

Автор

Олег Корин

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