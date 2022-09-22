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Политика > Власть

Доверие граждан. Путин призвал беречь «чистоту судейского корпуса»

06 декабря, 17:33
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В России необходимо повышать доверие граждан к судебной системе, считает президент РФ Владимир Путин. Требования к судьям должны быть повышенными, они должны быть образцом неподкупности, заявил глава государства на открытии IX Всероссийского съезда судей.

Президент добавил, что основная ответственность за профессиональные и личные качества кандидатов на судейские должности возложена на квалификационные коллегии судей, работа которых «требует совершенствования».

По его словам, «необходимо беречь чистоту судейского корпуса и повышать доверие к суду как главному защитнику прав любого человека — независимо ни от его доходов, ни возраста, ни национальности, ни должностного положения, ни даже гражданства, если этот человек находится в рамках российской юрисдикции».

Выступая на открытии съезда, Путин также отметил, что «остается по-прежнему острой и проблема перегрузки судов». Это, безусловно, сказывается на качестве судебных актов, может приводить к судебным ошибкам и в конечном итоге приводит к нарушению прав граждан, интересов государства, отметил президент.

В то же время он добавил, что за прошедшие четыре года в РФ были реализованы меры, оказавшие «серьезное позитивное влияние» на организацию судебной системы и практику рассмотрения дел.

Сегодня установлена понятная, прозрачная процедура рассмотрения споров граждан с органами власти разных уровней. 1 сентября этого года вступил в силу и закон о третейском разбирательстве. Таким образом, реализованы планы реформирования третейских судов.

Также Путин обратил внимание присутствующих на «многочисленные изменения, которые в последнее время внесены в уголовное, административное законодательство». Такие изменения есть практически во всех отраслях права. Каждая из этих новаций служит для суда руководством к действию при рассмотрении конкретных дел, заявил он.

Путин отметил, что, «безусловно, жизнь, развитие страны требуют корректировки, настройки нашей правовой системы и законодательства», но вместе с тем российское правовое поле «меняется очень быстро, может быть слишком быстро и порой несистемно, что создает немало угроз в процессе правоприменения». А между тем «стабильность и предсказуемость законов — общая для всех цель, гарантия качества национальной юрисдикции», отметил российский лидер.

Выступление Владимира Путина было кратким: он уложился в восемь минут, поговорив, по сути, только о перегрузке судов и о необходимости предъявлять высокие требования к судьям, чья «профессия непростая, можно сказать, миссия», отмечает портал Zakon.ru.

Автор

Олег Корин

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