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Политика > Власть

Впервые за 8 лет. Президентское послание Федеральному Собранию вызвало рекордный интерес

09 декабря, 17:09
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Послание Федеральному Собранию, с которым Владимир Путин выступил 1 декабря, вызвало рекордно высокий интерес россиян за последние восемь лет, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам социологического опроса.

О своей осведомленности с содержанием Послания сообщили 43% респондентов: 15% из них сказали, что внимательно слушали выступление президента, и еще 28% — что узнали об основных темах обращения из выпусков новостей и публикаций в СМИ.

Индекс, показывающий, насколько россиянам интересно президентское Послание Федеральному собранию, в этом году составил 49 пунктов. В последний раз такой индекс был зафиксирован в ходе аналогичного опроса ВЦИОМ в 2008 году, когда с Посланием выступал Дмитрий Медведев, будучи президентом. Больше индекс интереса за последние 12 лет был лишь однажды — к Посланию Путина в 2006 году.

Вместе с тем 45% участников нынешнего исследования сказали, что за выступлением Путина с Посланием не следили, а еще 10% заявили, что вообще политикой не интересуются, им все это безразлично.

Респондентам, следившим за этим выступлением лично или узнавшим о его содержании из новостей и СМИ, запомнились и понравились прежде всего идеи и предложения Путина по медицине (12%) и образованию (11%), а внешняя политика оказалась на третьем месте (9%). В то же время 48% опрошенных затруднились выделить наиболее импонирующие им высказывания главы государства.

86% респондентов, осведомленных с Посланием, сочли его «скорее интересным», нежели нет. У 77% таких респондентов, исходя из Послания, сложилось ощущение, что Путин понимает реальную ситуацию в стране и проблемы граждан.

Опрос был проведен 3-4 декабря методом телефонного интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров, в нем приняли участие 1600 респондентов.

В число ТОПовых услышанных тем вошли образование и здравоохранение, прокомментировал результаты опроса для newsru.com руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов. Именно эта проблематика вызвала наибольшую эмоциональную реакцию. Очевидно, это — свидетельство попадания президента в общественный запрос. Население сигнализирует о том, что ожидает от власти изменений именно в этих направлениях.

Путин в самом начале обращения заявил, что больше внимания на этот раз уделит социальным вопросам, экономике и внутренней политике.

Тем временем Госдума на заседании 9 декабря приняла федеральный бюджет на три ближайших года, в котором на чиновников выделено больше денег, чем на образование и здравоохранение.

Автор

Олег Корин

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