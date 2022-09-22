Контрафакт как последствие. Минэкономразвития считает антитабачную концепцию противоречащей Конституции

Ряд положений антитабачной концепции Минздрава нарушают основные права граждан, считают в Министерстве экономического развития.

Минздрав сообщил о ряде мер, предусмотренных проектом антитабачной концепции до 2022 года. В частности, ведомство предлагает приравнять электронные сигареты к обычным, расширить перечень мест, где будет запрещено курение, и увеличить рабочий день для курильщиков, передает РИА Новости. Кроме того, предполагается полный запрет на продажу табачных изделий россиянам, родившимся после 2015 года (ограничения будут действовать и после достижения ими совершеннолетия).

Заместитель главы Минэкономразвития Олег Фомичев направил в Минздрав свой отзыв, в котором поддержал «необходимость мер, направленных на охрану здоровья населения». При этом основные инициативы, которые предлагает ведомство, Фомичев назвал «необоснованными и нереализуемыми на практике». Чиновник также отметил, что в проекте не указано, почему запрет будет касаться именно тех, кто родился после 2015 года.

По мнению замглавы Минэкономразвития, предлагаемый Минздравом запрет «необоснованно ограничит правоспособность граждан», что противоречит Конституции и гражданскому законодательству.

Кроме того, повышение ставок акцизов, по словам Фомичева, «может привести к негативным последствиям» — увеличению контрафакта и «снижению конкурентоспособности отечественной продукции по сравнению с поставляемой с территории государств — членов ЕАЭС».

В Минздраве пояснили, что запрет на курение родившимся после 2015 года связан с тем, что проект антитабачной концепции начали разрабатывать в конце 2015 года.

Главным в данной инициативе является не конкретный год, а тот факт, что с определенного исторического момента потребление табака должно быть поэтапно делегализовано, цитирует газета «Известия» директора департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олега Салагая.