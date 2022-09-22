Достойный вид. Улицы российских городов изменятся за 5 лет

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал за пять лет привести в достойный вид улицы российских городов.
Общая цель, которую определил премьер на заседании президиума Совета при президента РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, — за приблизительно пять лет в целом привести общественные пространства российских городов в достойный вид, передает ТАСС.
Дмитрий Медведев отметил, что для достижения этой цели будет рассмотрен приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды».
Абсолютно любому человеку важно, как выглядит двор, в котором он живет, территория вокруг многоквартирного дома, есть ли там нормальное освещение, зелень, клумбы, удобные скамейки, можно ли спокойно гулять, заниматься спортом или припарковать свой автомобиль.
Глава правительства констатировал, что в ряде регионов местным властям удается поддерживать городские объекты в хорошем состоянии, а в некоторых дела обстоят хуже. Медведев напомнил о решении увеличить расходы федерального бюджета на проект благоустройства городов с 5 до 20 млрд рублей. Еще 500 млн рублей будет направлено на благоустройство парков и скверов.
Премьер заметил, что большую ответственность в этой сфере несут органы местного самоуправления, а федеральный центр должен стимулировать регионы активнее заниматься благоустройством с учетом запросов местных жителей.