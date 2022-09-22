Достойный вид. Улицы российских городов изменятся за 5 лет

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал за пять лет привести в достойный вид улицы российских городов.

Общая цель, которую определил премьер на заседании президиума Совета при президента РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, — за приблизительно пять лет в целом привести общественные пространства российских городов в достойный вид, передает ТАСС.

Дмитрий Медведев отметил, что для достижения этой цели будет рассмотрен приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды».