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Политика > Власть

Вручая премии. Путин рассказал о прекрасном неизбежном будущем России

08 февраля, 15:39
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Президент России Владимир Путин вручил премии молодым ученым в области науки и инноваций и высказал уверенность, что прекрасное будущее России неизбежно.

Молодые российские ученые вносят важный вклад в развитие физики, химии, медицины и других наук, подчеркнул президент. Он считает, что на сегодняшний день решить основные технологические задачи невозможно без сильной науки, передает РИА Новости.

Слушал наших лауреатов. Я не просто слушал, я любовался тем, как и что они говорили. И как — еще раз хочу подчеркнуть. И мне пришла в голову очень простая, но очень хорошая мысль. Фундаментальные основы, на которых стоит наша страна, имеют настолько глубокие, настолько прочные корни, что ее замечательное, прекрасное будущее неизбежно.

Президент России Владимир Путин, РИА Новости

Сегодня перед Россией и перед всем миром стоят масштабные вызовы технологического развития, обеспечение технологической, экологической, продовольственной безопасности. Характер и сложность этих задач таковы, что решать их можно только с помощью сильной науки и современных технологий, отметил Путин.

Президент также поздравил всех с Днем российской науки и выразил убеждение, что значение этого праздника выходит за рамки академического сообщества. Российская наука — это общенациональное и мировое достояние, считает Путин.

Автор

Олег Корин

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