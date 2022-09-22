Вручая премии. Путин рассказал о прекрасном неизбежном будущем России

Президент России Владимир Путин вручил премии молодым ученым в области науки и инноваций и высказал уверенность, что прекрасное будущее России неизбежно.
Молодые российские ученые вносят важный вклад в развитие физики, химии, медицины и других наук, подчеркнул президент. Он считает, что на сегодняшний день решить основные технологические задачи невозможно без сильной науки, передает РИА Новости.
Слушал наших лауреатов. Я не просто слушал, я любовался тем, как и что они говорили. И как — еще раз хочу подчеркнуть. И мне пришла в голову очень простая, но очень хорошая мысль. Фундаментальные основы, на которых стоит наша страна, имеют настолько глубокие, настолько прочные корни, что ее замечательное, прекрасное будущее неизбежно.
Сегодня перед Россией и перед всем миром стоят масштабные вызовы технологического развития, обеспечение технологической, экологической, продовольственной безопасности. Характер и сложность этих задач таковы, что решать их можно только с помощью сильной науки и современных технологий, отметил Путин.
Президент также поздравил всех с Днем российской науки и выразил убеждение, что значение этого праздника выходит за рамки академического сообщества. Российская наука — это общенациональное и мировое достояние, считает Путин.