Вручая премии. Путин рассказал о прекрасном неизбежном будущем России

Сегодня перед Россией и перед всем миром стоят масштабные вызовы технологического развития, обеспечение технологической, экологической, продовольственной безопасности. Характер и сложность этих задач таковы, что решать их можно только с помощью сильной науки и современных технологий, отметил Путин.

Президент также поздравил всех с Днем российской науки и выразил убеждение, что значение этого праздника выходит за рамки академического сообщества. Российская наука — это общенациональное и мировое достояние, считает Путин.