ЖКХ по желанию. Медведев обязал региональные власти советоваться с жителями при благоустройстве дворов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев попросил губернатора Подмосковья Андрея Воробьева советоваться с жителями при обустройстве дворовых территорий.

Важно не создавать того, чего люди не хотят видеть, отметил глава правительства, слова которого цитирует РИА Новости.

Глава Подмосковья рассказал, что в регионе решена проблема с детскими садами. Сейчас уже приступили к проблемам школ. Программа ликвидации второй смены — тоже приоритет области, на который направляются и региональные ресурсы, и муниципальные, подчеркнул Воробьев.

Напомним, что ранее Медведев утвердил правила софинансирования благоустройства дворов. В 2017 году на эти цели федеральный бюджет выделяет 20 млрд рублей, еще 10 млрд из своих средств должны предоставить регионы и муниципалитеты, сообщает «Российская газета».

До сих пор благоустройство территорий зачастую выпадало из сферы внимания местных властей в силу безденежья. Теперь же всем муниципалитетам с численностью жителей свыше 1 тыс. человек предстоит принять пятилетнюю программу благоустройства территорий до 2022 года, включая благоустройство дворовых территорий. Также планируется привлечь к этой работе частных собственников зданий и земельных участков, которым установят требования по их надлежащему содержанию.