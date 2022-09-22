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03 марта, 13:19
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Законопроект, предполагающий наделение российского правительства правом вводить ограничения на оборот отдельных категорий товаров, поступающих по экспорту в государства-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и перевозимых на территорию России, направлен на рассмотрение в Государственную думу.

Поправки внесены Минфином РФ. Соответствующее распоряжение №365-р премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 1 марта 2017 года.

«Законопроектом предлагается наделить Правительство России правом вводить запрет на оборот отдельных категорий товаров, в первую очередь в отношении товаров, при ввозе которых на территорию государств Евразийского экономического союза уплачены таможенные пошлины по ставкам, отличным от установленных единым таможенным тарифом Союза», сообщили в пресс-службе правительства.

Уточняется, что в документе обозначаются те полномочия, которые правительство получит в случае принятия законопроекта. Правительство сможет определять порядок применения запрета, выдавать распоряжении по этим запрещённым товарам.

Правительство будет решать, какие федеральные органы исполнительной власти будут контролировать соблюдение запрета и распоряжаться обнаруженной в обороте продукцией, сообщает ИА REGNUM.

Как отметили в пресс-службе правительства, в случае принятия законопроекта, возрастёт эффективность контроля за запретом оборота отдельных категорий товаров на российской территории. Это нововведение будет способствовать обеспечению единых условий оборота товаров независимо от способов их поставки.

Напомним, о подготовке Минфином законопроекта, предоставляющего правительству право запрещать оборот в России отдельных товаров, поступающих из других стран — членов Евразийского экономического союза, стало известно в феврале. 13 февраля законопроект одобрила правительственная комиссия по законотворческой деятельности.

Автор

Олег Корин

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