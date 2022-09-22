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Политика > Власть

Годы дефицита. Медведев заявил о победе над безработицей

28 февраля, 11:29
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Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, что российское правительство справилось с безработицей в стране и ситуация на рынке труда теперь стабильна. Такое заявление он сделал в понедельник, 27 февраля, на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Дмитрий Медведев так же сообщил, что ближайшие пять лет будут непростыми для рынка труда, но речь идет не о безработице, а о дефиците квалифицированных рабочих рук. Медведев объяснил это демографическим провалом 90-х годов, передает «Интерфакс».

В план действий правительства на 2017-2025 годы, проект которого сейчас обсуждается, предполагается заложить ряд шагов, позволяющих наиболее эффективно использовать имеющиеся трудовые ресурсы и привлекать высококвалифицированных специалистов из-за рубежа, рассказал премьер.

В среднесрочных планах, по словам премьера, — принятие мер по преодолению демографических ограничений, которые могут в будущем препятствовать экономическому развитию.

На прошлой неделе Росстат опубликовал данные, согласно которым общая численность безработных в России в январе 2017 года выросла, по сравнению с декабрем, на 185 тыс. человек и составила 4 млн 288 тыс. человек. Из данных Росстата следует, что в России растет число «хронических» безработных — граждан, которые, лишившись места, в течение как минимум года не могут устроиться на новую работу.

В конце 2016 года эксперты рекрутингового портала superjob.ru предупреждали о том, что России грозит взрывной рост безработицы из-за падения спроса на низкоквалифицированный труд. 2017 год, как считают опрошенные, станет последним, когда на рынке будет зафиксирован рост числа доступных гражданам рабочих мест.

Автор

Олег Корин

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