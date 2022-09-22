Территория созидания. Путин призвал к созданию современной инфраструктуры в Арктике

Пленарное заседание с участием президента РФ Владимира Путина завершило деловую программу Международного арктического форума «Арктика — территория диалога» (МАФ). Помимо главы России, на нем присутствовали лидеры Финляндии и Исландии.

Открывая заседание, Путин заявил, что важнейшей задачей является сохранение северного макрорегиона в качестве бесконфликтной территории: «Принципиально сохранить Арктику пространством конструктивного диалога, созидания и равноправного взаимодействия».

Он подвел итоги МАФ, отметив, что основная цель мероприятия — объединение авторитетных ученых, бизнесменов и политиков для серьезного, профессионального разговора о настоящем и будущем Арктики, передает ТАСС.

Глава государства также подчеркнул, что Россия, на долю которой приходится почти треть Арктической зоны, осознает особую ответственность и ставит целью создать особые условия для развития этого региона.

«Это создание современной инфраструктуры, освоение ресурсов, развитие промышленной базы, повышение качества жизни коренных народов, сохранение их самобытной культуры, традиций, — уточнил российский лидер. — При этом данные задачи нельзя рассматривать в отрыве от вопросов сохранения биоразнообразия и хрупких арктических экосистем».

Путин заявил, что у страны есть программа экономического развития макрорегиона, включающая свыше 150 проектов, инвестиции в которые оцениваются в триллионы рублей. Документ постоянно обновляется, в него добавляют меры поддержки новых технологий, востребованных в этом регионе.

По словам президента, уже сегодня 10% ВВП России складывается из результатов работы предприятий, работающих в Арктике, и их удельный вес постоянно растет.