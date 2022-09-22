Культура сверху. Медведев призвал сдерживать цензуру

Представителям власти необходимо подавлять в себе соблазн объяснять художнику, что нужно делать. это важнейший принцип отношений между властью и творческими людьми, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Узко-политический подход к культуре в нормальном, современном обществе он просто недопустим, если мы снова не хотим вернуться во времена, когда культура жестко регламентировалась сверху, то нам всем это нужно учитывать. В том числе чиновникам, политикам, вообще любому обличенному властью человеку нужно подавлять в себе соблазн объяснять художнику, что он должен делать, сказал Медведев на культурном форуме «Единой России».