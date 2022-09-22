Культура сверху. Медведев призвал сдерживать цензуру

Представителям власти необходимо подавлять в себе соблазн объяснять художнику, что нужно делать. это важнейший принцип отношений между властью и творческими людьми, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Узко-политический подход к культуре в нормальном, современном обществе он просто недопустим, если мы снова не хотим вернуться во времена, когда культура жестко регламентировалась сверху, то нам всем это нужно учитывать. В том числе чиновникам, политикам, вообще любому обличенному властью человеку нужно подавлять в себе соблазн объяснять художнику, что он должен делать, сказал Медведев на культурном форуме «Единой России».
Это не все помнят, но это, мне кажется, важнейший принцип общения между властью и творческими людьми.
Преследование авторов произведений, которые еще не вышли в свет, это проявление агрессии и нетерпимости, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев и призвал быть терпимее, передает РИА Новости.
Он подчеркнул, что зачастую «вместо принципов, убеждений, уважения к чужому мнению и творчеству просто появляется агрессия и нетерпимость».
В ноябре 2016 года после анонса о выходе в 2017 году картины «Матильда», рассказывающей о романе наследника престола, будущего императора Николая II и знаменитой балерины Матильды Кшесинской, представители общественного движения «Царский крест» назвали этот фильм «антироссийской и антирелигиозной провокацией в сфере культуры».