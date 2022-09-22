27 апреля

Новых
статей
2
Выберите раздел ↓
Политика > Власть

Новая отрасль. Путин дал старт испытаниям нового корабельного двигателя

25 апреля, 17:46
1
голос

Понравился материал?
нажми ↓

Было интересно!

Вопросами импортозамещения в оборонной промышленности глава государства занимался в Ярославской области. В городе Рыбинск в рекордные сроки создали новую отрасль, и президент лично в этом убедился. Президент посетил НПО «Сатурн» в городе Рыбинск, где дал старт важнейшему проекту: испытаниям нового корабельного газотурбинного двигателя М35Р-1, а также провел заседание Военно-промышленной комиссии. В перспективе будет достигнута независимость российского флота от поставок украинских силовых установок.

Прямо из диспетчерской глава государства дал команду на технический пуск агрегата. Начались испытания. Владимир Путин напомнил, с чего все начиналось: в 2014 году «некоторые партнеры отказались от поставок в Россию». Тогда было принято решение: не делать что-то такое среднее, а отрабатывать свои собственные новые продукты, свои новые решения, свои новые машины, и даже пошли на то, чтобы сместить вправо программу перевооружения российского флота, сказал президент сотрудникам предприятия.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин пояснил журналистам, что «это не просто запуск производства нового двигателя, это начало деятельности новой отрасли — газотурбинного двигателестроения», сообщает «Российская газета». До сих пор все корабельные газотурбинные двигатели собирались только на Украине, в Николаеве. Отрасль была создана в рекордные сроки — за два с половиной года от момента принятия решения.

Владимир Путин не первый раз на этом заводе. На протяжении века предприятие поставляет двигатели для авиации и флота, вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности, отметил он на заседании комиссии по ВПК и поблагодарил сотрудников за добросовестную работу.

Участники обсудили вопросы импортозамещения в «оборонке». На эти цели направляются серьезные ресурсы, реализуются комплексные, масштабные проекты. Как например, здесь, на «Сатурне», где с 2014 года проводится работа по организации производства корабельных газотурбинных двигателей для боевых кораблей.

Создана фактически новая научная отрасль и отрасль производства. Такой компетенции раньше в России не было, отметил глава государства, подчеркнув, что работа была выполнена досрочно. Была возможность «пойти по различным вариантам», комбинировать, продолжил он. И техника стала лучше: КПД выше и ресурс больше. Впрочем, Россия готова при возможности — «которая от нас не зависит», вернуться к кооперации с украинскими партнерами.

Новые образцы вооружения и техники крайне востребованы в современной армии. Реализуя планы госпрограммы вооружения и гособоронзаказа, нужно учитывать важное обстоятельство, подчеркнул президент: «Интерес к российскому вооружению в мире растет». И это видно не только по политическим заявлениям, но и по объемам контрактов. В том числе это происходит благодаря эффективному применению оружия в реальных боевых условиях, а том числе в ходе антитеррористической операции в Сирии. И нужно укреплять позиции на мировом рынке вооружений.

По производству отдельных видов сухопутных вооружений организации ОПК загружены заданиями минобороны практически полностью, и глава государства поручил дополнительно проработать меры по экспорту вооружений. Нужна координация, чтобы своевременно реализовывать задания гособоронзаказа.

По итогам 2016 года доля современных образцов вооружения и техники в ВМФ составила около 47%. В целом по Вооруженным силам такая обеспеченность — 58,3%.

К 2025 году надо создать сбалансированный корабельный состав ВМФ, который будет способен решать весь комплекс задач мирного и военного времени в ближней и дальней морских зонах, обеспечит морское присутствие России во всех стратегически важных районах мирового океана, заключил Путин.

Автор

Олег Корин

Новое на сайте

Встречают по одежке. Стюардесса рассказала, почему перестала летать в Майами
Новая статья

25 апреля

Встречают по одежке. Стюардесса рассказала, почему перестала летать в Майами

Сокровища войны. Дайверы в Крыму нашли затонувший пароход
Новая статья

Сокровища войны. Дайверы в Крыму нашли затонувший пароход

Грант на износостойкость. Сибирские ученые продолжают эксперимент по ремонту дорог с помощью золы
Новая статья

Грант на износостойкость. Сибирские ученые продолжают эксперимент по ремонту дорог с помощью золы

Санитарное общество. В Тамбовской области за месяц прошло более 450 субботников
Новая статья

Санитарное общество. В Тамбовской области за месяц прошло более 450 субботников

Только мужчинам? Путин через Медведева пошутил над Мединским
Новая статья

Только мужчинам? Путин через Медведева пошутил над Мединским

Читать все статьи →

Материалы из раздела

Только мужчинам? Путин через Медведева пошутил над Мединским

26 апреля 2017

Только мужчинам? Путин через Медведева пошутил над Мединским

Культура сверху. Медведев призвал сдерживать цензуру

25 апреля 2017

Культура сверху. Медведев призвал сдерживать цензуру

Санитарное общество. В Тамбовской области за месяц прошло более 450 субботников

24 апреля 2017

Санитарное общество. В Тамбовской области за месяц прошло более 450 субботников

Навальный сам стал героем разоблачительного видео

21 апреля 2017

Навальный сам стал героем разоблачительного видео

26 апреля 20:36 Новая статья

Сокровища войны. Дайверы в Крыму нашли затонувший пароход

26 апреля 17:48 Новая статья

Только мужчинам? Путин через Медведева пошутил над Мединским

25 апреля 17:46

Новая отрасль. Путин дал старт испытаниям нового корабельного двигателя

25 апреля 17:28

Грант на износостойкость. Сибирские ученые продолжают эксперимент по ремонту дорог с помощью золы

25 апреля 14:53

Встречают по одежке. Стюардесса рассказала, почему перестала летать в Майами

25 апреля 15:18

Культура сверху. Медведев призвал сдерживать цензуру

24 апреля 20:35

Впервые за 3 года. В Тверской области выделят более 300 млн рублей на ремонт дворов

24 апреля 19:56

Санитарное общество. В Тамбовской области за месяц прошло более 450 субботников

21 апреля 16:45

Навальный сам стал героем разоблачительного видео

21 апреля 11:18

Перемены на дорогах. Смоленск возглавил рейтинг городов, где чаще всего угоняют машины

21 апреля 11:06

Историческая провокация. Половина россиян высказались за немедленное захоронение Ленина

20 апреля 18:23

Формула жизни. Московские медсестры соревнуются в мастерстве

18 апреля 17:46

Кредитная культура. Путин призвал ужесточить наказания за финансовые мошенничества

18 апреля 17:21

Оценки при ЧС. На Камчатке проходят масштабные учения на случай великого землетрясения

14 апреля 14:12

Трудоемкий носитель. Госдума приняла закон об электронном больничном

14 апреля 14:06

Факторы в онлайн. Эксперты выяснили, у кого в России больше шансов вступить в брак

14 апреля 13:59

Охраняемые территории. В Сибири и на Дальнем Востоке еще до наступления лета заполыхали леса

10 апреля 12:21

Профессиональные гулянья. В Костроме испекут гигантский кулич

10 апреля 12:11

Сетевой штраф. Более 60% россиян хотят запретить детям до 14 лет пользоваться соцсетями

10 апреля 12:02

Новый комфорт. Российские Правила дорожного движения приблизят к европейским

07 апреля 13:41

Регионы на митингах. Акции памяти против террора пройдут по всей России

05 апреля 14:26

Отцовская дружба. Сыновей тигра Амура и козла Тимура поселили в одном вольере

05 апреля 14:17

Более 10 миллионов. Работникам байкальских курортов вернули долги по зарплате

05 апреля 13:25

В интернет по паспорту. Депутаты предложили запретить детям пользоваться соцсетями

04 апреля 11:33

Траурные дни. МЧС опубликовало списки пострадавших при взрыве в метро Санкт-Петербурга

03 апреля 15:57

Конкретные поступки. Санкт-Петербург стал самым добрым городом России

03 апреля 13:20

Безопасность хозяйства. За кражу электроэнергии смогут сажать на 6 лет

03 апреля 11:47

Группы присмотра. Родившие студентки смогут не платить за образование

31 марта 14:00

Подводные баталии. ВМФ России впервые вышел на уровень СССР по времени в походах

31 марта 13:49

Территория созидания. Путин призвал к созданию современной инфраструктуры в Арктике

31 марта 12:07

Погодные условия. В ряде регионов весенний призыв начнется в мае

30 марта 20:15

Не по назначению. Вологодские депутаты пытаются запретить продажу чистящих средств ночью

28 марта 15:22

Первый Волгоград. В 10 городах собираются повысить цену ОСАГО в 2-6 раз

21 марта 12:02

Уровень жизни. Россия улучшила позицию в рейтинге самых счастливых стран

20 марта 17:13

Справка или штраф. "Зацепинг" приравняют к попытке самоубийства

15 марта 17:12

Рост объемов. StartTrack и Тинькофф Банк обсудили развитие краудинвестига

13 марта 13:16

Псевдоподдержка. В Госдуме предлагают заменить маткапитал на пособия и автомобили

07 марта 10:40

Отказ в перевозке. РЖД составляет черные списки курильщиков

06 марта 17:40

Критическая рыбалка. Регионы России ждет аномально теплый март

05 марта 20:16

Зачем "Уралвагонзавод" "Ростеху? За вооружением скрывают наживу частных влиятельных лиц

03 марта 13:19

Новые стены. Госдума планирует запретить "санкционку" из стран ЕАЭС

28 февраля 11:29

Годы дефицита. Медведев заявил о победе над безработицей

28 февраля 06:54

Мужская молодость. Каждый четвертый россиянин мечтает о собственном бизнесе

27 февраля 19:10

Комфортная среда. Регионам придется вернуть деньги в случае невыполнения работ по благоустройству

27 февраля 18:45

Без тормозов. Поволжье и Сибирь стали лидерами по уголовным делам за повторное нарушение ПДД

20 февраля 15:32

Без противоречий. В 2017 году в школах появятся новые учебники по истории

16 февраля 15:58

ЖКХ по желанию. Медведев обязал региональные власти советоваться с жителями при благоустройстве дворов

15 февраля 15:12

Объемная хирургия. Питерский врач впервые на Урале проведет операцию в 3D-очках