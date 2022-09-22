Новая отрасль. Путин дал старт испытаниям нового корабельного двигателя

Вопросами импортозамещения в оборонной промышленности глава государства занимался в Ярославской области. В городе Рыбинск в рекордные сроки создали новую отрасль, и президент лично в этом убедился. Президент посетил НПО «Сатурн» в городе Рыбинск, где дал старт важнейшему проекту: испытаниям нового корабельного газотурбинного двигателя М35Р-1, а также провел заседание Военно-промышленной комиссии. В перспективе будет достигнута независимость российского флота от поставок украинских силовых установок.

Прямо из диспетчерской глава государства дал команду на технический пуск агрегата. Начались испытания. Владимир Путин напомнил, с чего все начиналось: в 2014 году «некоторые партнеры отказались от поставок в Россию». Тогда было принято решение: не делать что-то такое среднее, а отрабатывать свои собственные новые продукты, свои новые решения, свои новые машины, и даже пошли на то, чтобы сместить вправо программу перевооружения российского флота, сказал президент сотрудникам предприятия.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин пояснил журналистам, что «это не просто запуск производства нового двигателя, это начало деятельности новой отрасли — газотурбинного двигателестроения», сообщает «Российская газета». До сих пор все корабельные газотурбинные двигатели собирались только на Украине, в Николаеве. Отрасль была создана в рекордные сроки — за два с половиной года от момента принятия решения.

Владимир Путин не первый раз на этом заводе. На протяжении века предприятие поставляет двигатели для авиации и флота, вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности, отметил он на заседании комиссии по ВПК и поблагодарил сотрудников за добросовестную работу.

Участники обсудили вопросы импортозамещения в «оборонке». На эти цели направляются серьезные ресурсы, реализуются комплексные, масштабные проекты. Как например, здесь, на «Сатурне», где с 2014 года проводится работа по организации производства корабельных газотурбинных двигателей для боевых кораблей.

Создана фактически новая научная отрасль и отрасль производства. Такой компетенции раньше в России не было, отметил глава государства, подчеркнув, что работа была выполнена досрочно. Была возможность «пойти по различным вариантам», комбинировать, продолжил он. И техника стала лучше: КПД выше и ресурс больше. Впрочем, Россия готова при возможности — «которая от нас не зависит», вернуться к кооперации с украинскими партнерами.

Новые образцы вооружения и техники крайне востребованы в современной армии. Реализуя планы госпрограммы вооружения и гособоронзаказа, нужно учитывать важное обстоятельство, подчеркнул президент: «Интерес к российскому вооружению в мире растет». И это видно не только по политическим заявлениям, но и по объемам контрактов. В том числе это происходит благодаря эффективному применению оружия в реальных боевых условиях, а том числе в ходе антитеррористической операции в Сирии. И нужно укреплять позиции на мировом рынке вооружений.

По производству отдельных видов сухопутных вооружений организации ОПК загружены заданиями минобороны практически полностью, и глава государства поручил дополнительно проработать меры по экспорту вооружений. Нужна координация, чтобы своевременно реализовывать задания гособоронзаказа.

По итогам 2016 года доля современных образцов вооружения и техники в ВМФ составила около 47%. В целом по Вооруженным силам такая обеспеченность — 58,3%.

К 2025 году надо создать сбалансированный корабельный состав ВМФ, который будет способен решать весь комплекс задач мирного и военного времени в ближней и дальней морских зонах, обеспечит морское присутствие России во всех стратегически важных районах мирового океана, заключил Путин.