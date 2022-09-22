Только мужчинам? Путин через Медведева пошутил над Мединским

Мединский в ответ пояснил, что для женщин «наверху есть место, где можно побеседовать с подругами, есть большая библиотека, зал для занятий хореографией детей, гимнастический зал, настольный теннис». Передает РИА Новости.

Накануне Медведев сообщил на форуме «Единой России» «Культура — национальный приоритет», что в 2017 году власти выделят из бюджета на строительство и ремонт сельских домов культуры почти три миллиарда рублей. На эти средства планируется построить около 100 новых клубов.