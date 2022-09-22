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Политика > Власть

Только мужчинам? Путин через Медведева пошутил над Мединским

26 апреля, 17:48
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Президент России Владимир Путин в шутку поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву провести воспитательную беседу с главой Минкультуры Владимиром Мединским по поводу концепции развития сельских клубов.

Дом культуры в большом селе должен представлять собой место, где можно провести семейный досуг, культурно провести время всей семьей. Это большой зал с огромным телевизором, где мужчины могут посмотреть хоккей, например. Вместе интереснее, чем дома смотреть, рассказал Мединский на встрече Путина с членами правительства.

Вместе интереснее, но почему только с мужчинами? Дмитрий Анатольевич, проведите воспитательную работу.

Президент РФ Владимир Путин, РИА Новости

Мединский в ответ пояснил, что для женщин «наверху есть место, где можно побеседовать с подругами, есть большая библиотека, зал для занятий хореографией детей, гимнастический зал, настольный теннис». Передает РИА Новости.

Накануне Медведев сообщил на форуме «Единой России» «Культура — национальный приоритет», что в 2017 году власти выделят из бюджета на строительство и ремонт сельских домов культуры почти три миллиарда рублей. На эти средства планируется построить около 100 новых клубов.

Автор

Олег Корин

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