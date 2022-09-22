Президент подписал закон. Муниципальным служащим сократят отпуска

Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий условия предоставления отпуска муниципальным служащим, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска, предоставляемые муниципальным служащим, за выслугу лет, сокращаются с максимально возможного числа в 15 до 10 дней, передает РИА Новости.

При этом закон предусматривает нововведение о том, что муниципальному служащему, для которого установлен ненормированный служебный день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью в три календарных дня.

Также муниципальные служащие смогут воспользоваться неиспользованными днями отпуска или получить компенсацию за них.

Сохранить для муниципальных служащих, имеющих на день вступления в силу настоящего Федерального закона неиспользованные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков, право на их использование, а также право на выплату денежной компенсации за неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков, говорится в материалах документа.