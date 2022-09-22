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Политика > Власть

Рост рождаемости. Правительство отчиталось о ходе выполнения майских указов

04 мая, 11:17
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Правительство отчиталось о ходе выполнения указов президента Владимира Путина от 7 мая 2012 года по 11 направлениям экономической, социальной, оборонной и государственной политики. Всего в указах содержалось 218 поручений.

В четверг, 4 мая, правительство России опубликовало отчеты о результатах выполнения указов президента Владимира Путина, которые были изданы пять лет назад, 7 мая 2012 года, сообщает РБК.

На странице «Об основных результатах выполнения майских указов 2012 года и связанных с ними поручений и указаний президента Российской Федерации» опубликованы результаты по каждому из 11 майских указов Путина по состоянию на 30 апреля 2017 года.

При этом общий документ с оценкой степени исполнения всех 11 указов на сайте не представлен.

Всего указы президента содержали 218 поручений, которые должны быть выполнены в 2012–2020 годах.

Отчет правительства опубликован в день, когда в Кремле под председательством Владимира Путина пройдет совместное заседание Государственного совета и президентской Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны. Как уточнила ранее пресс-служба Кремля, на обсуждение вынесены три блока вопросов: предоставление государственных и муниципальных услуг через сеть МФЦ, независимая оценка качества услуг в социальной сфере и расселение граждан из аварийного жилья.

Самым коротким оказался отчет о выполнении указа, касающегося внешней политики (в нем содержалось одно поручение). В документе правительства говорится, что еще в 2013 году принята новая концепция укрепления кадрового и ресурсного потенциала МИДа, Минэкономразвития, Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.

В отчете о ходе выполнения указа о развитии Вооруженных сил говорится, что «по состоянию на 7 апреля 2017 года выполнено и снято с контроля контрольным управлением президента Российской Федерации 12 поручений». Всего в этом указе было 15 поручений.

В области демографии правительство отметило превышение плановых показателей: Путин поручил к 2018 году добиться суммарного коэффициента рождаемости до 1,753, а в отчете правительства указано, что «суммарный коэффициент рождаемости составил 1,76 ребенка на одну женщину репродуктивного возраста». При этом отмечено, что рождаемость в 2016 году снизилась: за год родилось на 53 тыс. детей меньше, чем в 2015 году. Это объясняется снижением численности женщин в возрасте 20–29 лет, на долю которых приходится около 60% всех рождений. За пять лет, с 2010 по 2015 год, говорится в документе, их стало меньше на 1,75 млн (падение на 14,6%).

Здравоохранение в России, по данным правительства, по некоторым показателям вышло на более высокий уровень, чем поручал президент. В указе ставилась задача до 2018 года снизить смертность от болезней системы кровообращения до уровня 649,4 случая на 100 тыс. населения, правительство отчиталось о выходе на уровень 614,1 уже по итогам 2016 года. Младенческая смертность составила шесть смертей на 1 тыс. родившихся живыми (в майских указах — 7,5), а смертность от туберкулеза при плановом показателе 11,8 случая на 100 тыс. населения — 7,5 случая.

В то же время смертность от новообразований составила 201,6 случая на 100 тыс. (задание — 192,8 тыс. к 2018 году), а в ДТП — 10,8 случая на 100 тыс. населения при плановом задании 10,6.

В отчете по указу о долгосрочной экономической политике сказано, что темпы роста производительности труда в интегрированных структурах в среднем составили 8,8%. При этом наиболее динамично выросла производительность труда в АО «Корпорация “Тактическое ракетное вооружение” (29,2%), АО “Концерн ВКО ”Алмаз — Антей» (28%), АО «Объединенная судостроительная корпорация» (23%), ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (14,7%) и АО «Концерн “Океанприбор” (14,6%). Это произошло главным образом за счет увеличения загрузки мощностей вследствие роста объемов заказов на продукцию военного назначения, а также техническое перевооружение производств.

Средний размер страховой пенсии по старости с учетом фиксированной выплаты составил в 2016 году 13,1 тыс. руб., отчитались в правительстве. 

Автор

Олег Корин

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