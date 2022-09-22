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Политика > Власть

В Екатерининском зале. Президент назвал "дураками" обыскивающих Серебренникова

25 мая, 05:17
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Президент Владимир Путин в беседе с художественным руководителем Театра Наций Евгением Мироновым про обыски у худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова употребил слово «дураки», сообщает специальный корреспондент газеты «Коммерсант» Андрей Колесников из Кремля.

Днем 24 мая в Екатерининском зале Кремля президент награждал соотечественников государственными наградами. Среди награжденных был Евгений Миронов. Во время получения ордена IV степени за заслуги перед отечеством он передал президенту письмо деятелей культуры и искусства в защиту Серебренникова.

Это другое письмо, не то, которого зачитывала актриса Чулпан Хаматова накануне перед «Гоголь-центром», пояснял журналистам Миронов сразу после церемонии. В том письме, которое он передал президенту, звучит просьба внимательно отнестись к делу «7 студии», «чтобы оно было рассмотрено объективно, прозрачно и без экстраординарных мер».

По поводу обысков Миронов сказал, что президент узнал о них из вчерашних новостей. «Как мне показалось, может быть, это не сказал: что согласен, меры были приняты несоответствующие, неадекватные», — поделился впечатлениями от беседы с президентом Миронов.

Эти заявления актер сделал в Екатерининском зале Кремля, и их еще днем распространили СМИ.

Однако вечером 24 мая был опубликован репортаж Колесникова, в котором приводится беседа Миронов и Путина, которая раньше в СМИ не упоминалась. Миронов и Путин беседовали про обыски два раза: первый во время вручения наград — «не меньше минуты».

«На церемонии в Екатерининском зале это вызывающе много», — пишет спецкор «Коммерсанта» из кремлевского пула. Второй раз — уже после церемонии.

«Евгений Миронов снова подошел к Владимиру Путину и на этот раз стал говорить с ним жарко и даже громко», — пишет Колесников и далее приводит такой диалог:

— Вы знали? Знали об этом?!

— Да, — подтвердил президент. — Вчера узнал.

— Зачем? Ну зачем это делать?! Вы же во Францию в понедельник летите! Вам-то это зачем?!

— Да дураки, — неожиданно сказал Владимир Путин.

После Колесиников отмечает, что «за происходящим наблюдал министр культуры Владимир Мединский».

«Я спросил его, что он обо всем этом думает. На лице его отразились сложные переживания. У него чуть не вырвалось что-то (а жаль, что не вырвалось), он еще некоторое время боролся с собой — и победил, промолвив только в конце концов: — На самом деле все гораздо сложнее», — говорится в репортаже «Коммерсанта».

Обыски в квартире у Кирилла Серебренникова и в «Гоголь-центре» прошли 23 мая. Они проводились по делу о мошенничестве в организации «7 студия», которую в 2011 году основал Серебренников. По версии следствия, с 2011 по 2014 год были похищены 200 миллионов бюджетных средств, из суммы выделенной «7 студии» на проведение творческих мероприятий. После обысков стало известно о задержании бывшего гендиректор «7 студии» Юрия Итина и экс-главного бухгалтера Нины Масляевой. Серебренников проходит по делу как свидетель.

Автор

Олег Корин

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