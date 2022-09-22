30 мая

Новая
статья
1
Выберите раздел ↓
Политика > Власть

Одновременные подтягивания. Медведев рассказал о собственной физподготовке в школе

29 мая, 06:54
1
голос

Понравился материал?
нажми ↓

Было интересно!

Председатель «Единой России», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, что в школьные годы мог выполнить 30 подтягиваний.

Медведев пришел на воскресное мероприятие в ЦИК «Единой России» и для участия в видеоконференции с регионами, где прошло предварительное голосование для определения кандидатов на осенних региональных и местных выборах, передает РИА Новости.

Я когда в школе учился, подтягивался 30, я, правда, был совсем такой, худенький.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, РИА Новости

Премьер по видеосвязи общался, в частности, с представителями партии из Твери. Они рассказали ему об организованном движении «турникменов», и о мероприятии, когда 1,5 тысячи человек одновременно делали подтягивания.

Лидер «Единой России» уточнил, сколько раз подтягивались участники этой акции, и приветствовал ответ — «двадцать раз».

Автор

Олег Корин

Новое на сайте

Тяжелая стихия. Выросло количество пострадавших от московского урагана
Новая статья

30 мая

Тяжелая стихия. Выросло количество пострадавших от московского урагана

Пугая садоводов. Получивший российское гражданство боец ММА Джефф Монсон будет разводить медведей
Новая статья

Пугая садоводов. Получивший российское гражданство боец ММА Джефф Монсон будет разводить медведей

Верхняя планка. "Курортный налог" могут распространить на путешествующих по Золотому кольцу
Новая статья

Верхняя планка. "Курортный налог" могут распространить на путешествующих по Золотому кольцу

Экозастройка. Российские власти поддержат строительство деревянных домов
Новая статья

Экозастройка. Российские власти поддержат строительство деревянных домов

Развитие бренда. На Золотом кольце России появятся автокемпинги
Новая статья

Развитие бренда. На Золотом кольце России появятся автокемпинги

Читать все статьи →

Материалы из раздела

Экозастройка. Российские власти поддержат строительство деревянных домов

26 мая 2017

Экозастройка. Российские власти поддержат строительство деревянных домов

В Екатерининском зале. Президент назвал "дураками" обыскивающих Серебренникова

25 мая 2017

В Екатерининском зале. Президент назвал "дураками" обыскивающих Серебренникова

Пугая садоводов. Получивший российское гражданство боец ММА Джефф Монсон будет разводить медведей

24 мая 2017

Пугая садоводов. Получивший российское гражданство боец ММА Джефф Монсон будет разводить медведей

Верхняя планка. "Курортный налог" могут распространить на путешествующих по Золотому кольцу

22 мая 2017

Верхняя планка. "Курортный налог" могут распространить на путешествующих по Золотому кольцу

30 мая 10:22 Новая статья

Тяжелая стихия. Выросло количество пострадавших от московского урагана

29 мая 06:54

Одновременные подтягивания. Медведев рассказал о собственной физподготовке в школе

26 мая 18:35

Экозастройка. Российские власти поддержат строительство деревянных домов

25 мая 05:23

Жертвы стихии. В трех регионах России введен режим ЧС федерального уровня

25 мая 05:17

В Екатерининском зале. Президент назвал "дураками" обыскивающих Серебренникова

24 мая 20:35

Пугая садоводов. Получивший российское гражданство боец ММА Джефф Монсон будет разводить медведей

22 мая 06:19

Верхняя планка. "Курортный налог" могут распространить на путешествующих по Золотому кольцу

19 мая 15:18

Развитие бренда. На Золотом кольце России появятся автокемпинги

17 мая 14:26

Последствия ветхости. Мосгордума приняла законопроект о допгарантиях при реновации

16 мая 22:03

Дом как крепость. Россияне могут получить больше прав на самооборону

15 мая 20:19

Погодные рекорды. Аномальный холод на Поволжье и Урале угрожает посевной

15 мая 14:54

Редкая урожайность. В Краснодарском крае собрали уникальные сорта орехов

12 мая 11:38

Трафареты ЖКХ. С граффити и вандалами в Перми борются стихами

12 мая 11:29

Семейный статус. Правительство обсуждает возможность введения налога на малодетность

11 мая 19:40

Изображение из машин. Флэшмоб хабаровских автомобилистов к 9 мая вошел в книгу рекордов

10 мая 10:43

В одно окно. В Россию разрешили поставлять 20 видов молдавских вин

10 мая 10:10

Внутренний трафик. В России могут ограничить работу интернета с иностранными серверами

09 мая 17:57

Оружие в Крыму. На юге России 9 мая появились «Кораблики Победы»

05 мая 15:54

Повышая возраст. Кудрин предложил сократить количество пенсионеров в стране

04 мая 11:17

Рост рождаемости. Правительство отчиталось о ходе выполнения майских указов

03 мая 19:05

Скромный парад. На празднование Дня победы в этом году государство потратит 456 млн рублей

02 мая 07:43

Гуляния трудящихся. Первомай отметили более 2,6 млн россиян

02 мая 06:55

Президент подписал закон. Муниципальным служащим сократят отпуска

01 мая 17:55

Допуск к управлению. Экзаменаторов ГИБДД обязали уметь предотвращать конфликты

01 мая 10:06

Селфи с лосятами. Костромская ферма стала популярным маршрутом на майские праздники

28 апреля 20:31

Против стихии. Пострадавшие от пожаров в Сибири получат по 10 тыс рублей на неотложные нужды

28 апреля 17:21

Жемчужина в короне. Крым открыл курортный сезон, вспомнив приезд Екатерины II

27 апреля 21:04

Проценты оптимизма. Россияне ждут роста цен и снижения доходов

27 апреля 20:07

На фоне снижения. Строители Воронежской области сдали рекордный объем жилья

26 апреля 20:36

Сокровища войны. Дайверы в Крыму нашли затонувший пароход

26 апреля 17:48

Только мужчинам? Путин через Медведева пошутил над Мединским

25 апреля 17:46

Новая отрасль. Путин дал старт испытаниям нового корабельного двигателя

25 апреля 17:28

Грант на износостойкость. Сибирские ученые продолжают эксперимент по ремонту дорог с помощью золы

25 апреля 14:53

Встречают по одежке. Стюардесса рассказала, почему ее не пустили в Майами

25 апреля 15:18

Культура сверху. Медведев призвал сдерживать цензуру

24 апреля 20:35

Впервые за 3 года. В Тверской области выделят более 300 млн рублей на ремонт дворов

24 апреля 19:56

Санитарное общество. В Тамбовской области за месяц прошло более 450 субботников

21 апреля 16:45

Навальный сам стал героем разоблачительного видео

21 апреля 11:18

Перемены на дорогах. Смоленск возглавил рейтинг городов, где чаще всего угоняют машины

21 апреля 11:06

Историческая провокация. Половина россиян высказались за немедленное захоронение Ленина

20 апреля 18:23

Формула жизни. Московские медсестры соревнуются в мастерстве

18 апреля 17:46

Кредитная культура. Путин призвал ужесточить наказания за финансовые мошенничества

18 апреля 17:21

Оценки при ЧС. На Камчатке проходят масштабные учения на случай великого землетрясения

14 апреля 14:12

Трудоемкий носитель. Госдума приняла закон об электронном больничном

14 апреля 14:06

Факторы в онлайн. Эксперты выяснили, у кого в России больше шансов вступить в брак

14 апреля 13:59

Охраняемые территории. В Сибири и на Дальнем Востоке еще до наступления лета заполыхали леса

10 апреля 12:21

Профессиональные гулянья. В Костроме испекут гигантский кулич

10 апреля 12:11

Сетевой штраф. Более 60% россиян хотят запретить детям до 14 лет пользоваться соцсетями