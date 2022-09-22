Одновременные подтягивания. Медведев рассказал о собственной физподготовке в школе

Премьер по видеосвязи общался, в частности, с представителями партии из Твери. Они рассказали ему об организованном движении «турникменов», и о мероприятии, когда 1,5 тысячи человек одновременно делали подтягивания.

Лидер «Единой России» уточнил, сколько раз подтягивались участники этой акции, и приветствовал ответ — «двадцать раз».