Одновременные подтягивания. Медведев рассказал о собственной физподготовке в школе

Председатель «Единой России», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, что в школьные годы мог выполнить 30 подтягиваний.
Медведев пришел на воскресное мероприятие в ЦИК «Единой России» и для участия в видеоконференции с регионами, где прошло предварительное голосование для определения кандидатов на осенних региональных и местных выборах, передает РИА Новости.
Я когда в школе учился, подтягивался 30, я, правда, был совсем такой, худенький.
Премьер по видеосвязи общался, в частности, с представителями партии из Твери. Они рассказали ему об организованном движении «турникменов», и о мероприятии, когда 1,5 тысячи человек одновременно делали подтягивания.
Лидер «Единой России» уточнил, сколько раз подтягивались участники этой акции, и приветствовал ответ — «двадцать раз».