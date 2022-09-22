Социальные инновации. Путин рассказал, что повысит качество уровня жизни россиян

Синергия государства, некоммерческих организаций, бизнеса и активных граждан является основой успешного развития социальной сферы, а значит и повышения качества жизни людей, заявил президент России Владимир Путин в приветственном послании участникам Второго Форума социальных инноваций регионов.
Путин отметил, что приоритетное внимание в повестке мероприятия отводится вопросам совершенствования законодательства и правового регулирования государственно-частного партнерства.
Отрадно, что ваш форум состоялся как авторитетная площадка для обсуждения широкого круга проблем, связанных с формированием социальной политики государства, модернизацией социальной инфраструктуры в различных субъектах России, демонстрацией лучшего регионального опыта и практик.
Президент также выразил надежду, что во время дискуссий участники предложат эффективные модели, которые позволяют снять барьеры в социальной работе для волонтерских, добровольческих и благотворительных фондов, а также социально ориентированных НКО, передает РИА Новости.
Второй Форум социальных инноваций регионов проходит 8-9 июня в подмосковном Красногорске.