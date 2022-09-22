Социальные инновации. Путин рассказал, что повысит качество уровня жизни россиян

Президент также выразил надежду, что во время дискуссий участники предложат эффективные модели, которые позволяют снять барьеры в социальной работе для волонтерских, добровольческих и благотворительных фондов, а также социально ориентированных НКО, передает РИА Новости.

Второй Форум социальных инноваций регионов проходит 8-9 июня в подмосковном Красногорске.