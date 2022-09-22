Внуки президента. Путин рассказал, как гордится дочерьми и дискутирует с зятьями

Президент Владимир Путин рассказал о взаимоотношениях в семье и о своих сомнениях в 1999 году, когда Борис Ельцин назначил его премьер-министром. В понедельник в США начался показ документального фильма Оливера Стоуна «Интервью с Путиным», который режиссер готовил на протяжении двух лет. Картина вышла в эфир кабельного телеканала Showtime.

На вопрос Стоуна, любит ли он своих внуков, Путин ответил: «Очень». Режиссер также спросил у российского лидера, удается ли ему играть с детьми.

«Очень редко, к сожалению», — ответил президент.

Путин также рассказал, что гордится своими дочерьми, у которых своя семейная жизнь.

Российский президент также признался, что иногда дискутирует со своими зятьями, при этом зачастую мнения бывают разными.

Путин и Стоун также обсудили события 1999 года, когда тогдашний президент Борис Ельцин назначил его премьер-министром, передает РИА Новости.