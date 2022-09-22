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Политика > Власть

Внуки президента. Путин рассказал, как гордится дочерьми и дискутирует с зятьями

13 июня, 12:24
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Президент Владимир Путин рассказал о взаимоотношениях в семье и о своих сомнениях в 1999 году, когда Борис Ельцин назначил его премьер-министром. В понедельник в США начался показ документального фильма Оливера Стоуна «Интервью с Путиным», который режиссер готовил на протяжении двух лет. Картина вышла в эфир кабельного телеканала Showtime.

На вопрос Стоуна, любит ли он своих внуков, Путин ответил: «Очень». Режиссер также спросил у российского лидера, удается ли ему играть с детьми.

«Очень редко, к сожалению», — ответил президент.

Путин также рассказал, что гордится своими дочерьми, у которых своя семейная жизнь.

Российский президент также признался, что иногда дискутирует со своими зятьями, при этом зачастую мнения бывают разными.

Путин и Стоун также обсудили события 1999 года, когда тогдашний президент Борис Ельцин назначил его премьер-министром, передает РИА Новости.

Когда мне Ельцин предложил первый раз, я отказался. Он пригласил меня в свой кабинет, сказал, что хочет назначить премьер-министром и хотел бы, чтобы я потом баллотировался в президенты. Я сказал, что это очень большая ответственность, это должно поменять мою всю жизнь, и я не уверен, что я к этому готов.

Президент РФ Владимир Путин, РИА Новости

Президент рассказал Стоуну также, что одно дело быть чиновником, пусть и высокого ранга, и совсем другое — «взять на себя ответственность в той ситуации за Россию».

И, откровенно говоря, я ведь не знал тогда, какие окончательно планы в отношении меня у президента Ельцина, и я не знал, как долго смогу это делать, потому что в любую секунду президент мог сказать: «Ты свободен».

Президент РФ Владимир Путин, РИА Новости

По его словам, тогда он думал лишь о том, «куда спрятать детей».

Говоря о своей работе в качестве премьер-министра, Путин рассказал, что мало видел своих детей, поскольку рано уходил из дома и поздно приходил.

Путин также рассказал Стоуну, что работа президента напоминает деятельность людей творческих профессий. Процесс работы и принятие решений, что-то напоминает такой процесс, отметил российский лидер.

Владимир Путин также повторил свою позицию о том, что распад Советского Союза является крупнейшей катастрофой XX века. Президент напомнил, что граждане СССР жили в рамках единой страны, у них были родственные связи, работа, квартира, они были равноправны, однако в одну секунду оказались за границей.

Автор

Олег Корин

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