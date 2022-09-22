О личном и важном. Владимир Путин ответил на 73 вопроса от россиян

Владимир Путин в пятнадцатый раз пообщался с россиянами в эфире центральных телеканалов и радиостанций. За 3 часа 56 минут он ответил на 73 вопроса.

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии предостерег Киев от европейских устремлений – в Евросоюзе много «голубых мундиров», рассказал об отношениях с обманщиками, силе лидера, свободном времени и четырех поколениях своей семьи: «все у меня нормально».

Пятнадцатая прямая линия продолжалась четыре часа. Одним из финальных стал вопрос о том, кого бы Путин хотел оставить после себя. Президент ответил, что это предстоит решить избирателю, передает РИА Новости. Путин заявил, что главные задачи в следующем президентском цикле – обеспечение роста доходов россиян, избавление от нищеты.

Ведущие спросили, будет ли еще одна «прямая линия с Владимиром Путиным».

«Если и будет какая-то линия, то она будет только прямая», — сказал президент РФ.

Путин заявил, что знает, как живется обычным людям: он до сих пор по привычке, выходя из помещения, выключает свет.

В контексте темы счетов за жилищно-коммунальные услуги Путин говорил об Украине. В частности, это касалось цитирования президентом этой страны Петром Порошенко поэта Михаила Лермонтова. Поздравляя своих соотечественников с введением безвизового режима с Евросоюзом, Порошенко произнес строки Лермонтова «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ». Путин допустил, что на Украине могут возникнуть вопросы гигиенического характера из-за снижения уровня жизни в стране.

За последние несколько лет, отметил Путин, средний уровень заработной платы на Украине снизился с примерно 450-460 долларов в месяц до 251 доллара, при этом стоимость газа на Украине выросла как минимум в три раза, а для населения еще больше. «Горячая и холодная вода выросла соответственно на 200%, пенсии упали на минус 45%. Так что, что касается санитарных соображений, если так дело дальше пойдет, то у многих людей на Украине могут возникнуть вопросы гигиенического характера. Там насчет того, кто там умывается, где и сколько, будет большой вопрос», — заявил Путин.

В ходе прямой линии Путин много рассказал о своей семье — и радостного, и грустного.

Так, к президенту обратилась Дарья Старикова из города Апатиты (Мурманская область), которой поставили диагноз «рак четвертой стадии». По ее словам, изначально врачи ставили ей диагноз «межпозвоночный остеохондроз», лечили спину, и из-за этого время в лечении было упущено. При этом в городе наблюдается недостаток узких специалистов, большую часть которых перевели в соседний Кировск.

«Я, как правило, не распространяюсь о своих делах и своей личной жизни, но, глядя на тебя, не могу не сказать: то же самое произошло и с моим папой. Его полечили от болей в спине, сделали массажи, прогревания и так далее. Мне мама сказала, что у меня отец по ночам кричит от боли. И только после этого я перевел его в другую больницу», — рассказал Путин.

«У него было все то же самое, что и у тебя. Но, кстати говоря, даже на этой стадии нашли средства, а это было уже много лет назад, но тогда уже нашли средство достаточно эффективное, и он ушел из жизни не по той болезни, которая ему была диагностирована на самом деле», — заявил он.

Поделился президент и позитивной новостью: недавно он стал дедушкой во второй раз. Путин объяснил, что не рассказывает о своих внуках, поскольку не хочет, чтобы они росли «принцами крови».

«Я хочу, чтобы они нормальными людьми росли. Для этого им нужно обычное общение, рядовое общение в детских коллективах. Стоит мне сейчас только сказать возраст, имя — они сразу же будут идентифицированы, их не оставят в покое. Это нанесет ущерб развитию ребенка», — сказал он.

Путин также рассказал, что его дети не вмешиваются в политику и живут в Москве обычной жизнью.